Цены на бензин в Испании за неделю резко выросли
МАДРИД, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо и бензин в Испании за последнюю неделю резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, выяснило во вторник РИА Новости на основе открытых данных. Стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,549 евро за литр 4 марта до 1,803 евро 10 марта. Таким образом, рост составил 25,4 цента за литр, или около 16,4%. Цена бензина марки 95 за тот же период выросла с 1,564 до 1,678 евро за литр. Это на 7,3% выше уровня недельной давности. Стоимость более дорогого дизельного топлива за неделю поднялась с 1,634 до 1,895 евро за литр, то есть на 16%. Бензин марки 98 подорожал с 1,723 до 1,831 евро за литр - на 10,8 цента, или примерно на 6,3%. Для владельцев автомобилей на дизеле заправка бака объемом 50 литров теперь обходится в 90,15 евро, что примерно на 12,7 евро дороже, чем 4 марта. Для владельцев машин на бензине марки 95 - примерно на 5,7 евро дороже. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
18:19 10.03.2026
 
Цены на бензин в Испании за неделю резко выросли

В Испании за неделю резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
МАДРИД, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо и бензин в Испании за последнюю неделю резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, выяснило во вторник РИА Новости на основе открытых данных.
Стоимость дизельного топлива увеличилась с 1,549 евро за литр 4 марта до 1,803 евро 10 марта. Таким образом, рост составил 25,4 цента за литр, или около 16,4%. Цена бензина марки 95 за тот же период выросла с 1,564 до 1,678 евро за литр. Это на 7,3% выше уровня недельной давности.
Стоимость более дорогого дизельного топлива за неделю поднялась с 1,634 до 1,895 евро за литр, то есть на 16%. Бензин марки 98 подорожал с 1,723 до 1,831 евро за литр - на 10,8 цента, или примерно на 6,3%.
Для владельцев автомобилей на дизеле заправка бака объемом 50 литров теперь обходится в 90,15 евро, что примерно на 12,7 евро дороже, чем 4 марта. Для владельцев машин на бензине марки 95 - примерно на 5,7 евро дороже.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Заголовок открываемого материала