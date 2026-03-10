https://1prime.ru/20260310/benzin-868186063.html

Правительство Италии привлечет правоохранителей к проверкам цен на бензин

Правительство Италии привлечет правоохранителей к проверкам цен на бензин

2026-03-10T23:08+0300

РИМ, 10 мар - ПРАЙМ. Итальянское правительство привлечет Финансовую гвардию – силовое подразделение минфина к проверкам случаев завышения цен на автомобильное топливо, говорится в сообщении министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии". В министерстве состоялось заседание оперативной межведомственной группы "для анализа динамики цен на нефтепродукты после дальнейшего повышения цен на топливо, зафиксированного в последние дни". "Группа поручила регулирующим органам незамедлительно принять меры в соответствии с действующим законодательством для пресечения возможной спекулятивной деятельности", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. В последние дни средние цены на бензин на заправках в Италии выросли больше, чем рекомендованные нефтяными компаниями тарифы. "Эта тенденция станет предметом целенаправленных проверок в рамках оперативного плана … со стороны Финансовой гвардии. В этой связи Инспекция по контролю над контролю за ценами объявила, что представит в Финансовую гвардию новый список аномальных цен на бензин для соответствующего расследования", - сообщило министерство. Специализированное издание Staffetta Quotidiana, отчитывающееся о положении на заправках страны, во вторник сообщило о замедлении роста цен на топливо. По его данным, на фоне снижения мировых цен на нефть стоимость нефтепродуктов продолжила расти, что постепенно отражается на ценах для автомобилистов. Согласно последним данным мониторинга примерно 20 тысяч автозаправочных станций, средняя цена бензина в режиме самообслуживания составляет около 1,783 евро за литр, а дизельного топлива - 1,97 евро. При обслуживании оператором стоимость бензина достигает примерно 1,919 евро за литр, дизеля - около 2,097 евро. Одновременно фиксируются и изменения рекомендованных цен крупнейших топливных брендов: компания Eni повысила ориентировочную цену бензина на 2 евроцента за литр, а дизеля - на 3 евроцента, тогда как у сети IP рост составил 6 и 12 евроцентов соответственно.

