Рынок акций качает на волнах ближневосточного шторма

2026-03-10T14:07+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций остается очень волатильным в свете сильнейших ценовых перепадов в нефти и резко меняющейся геополитической конъюнктуры. Стоимость "черного золота" за последние дни успела подлететь под $120, к максимумам с лета 2022 года, а сегодня стоит уже немногим более $90. Новостной фон насыщен противоречивыми сигналами как со стороны Ирана, в частности в отношении перекрытия Ормузского пролива, так и со стороны США, чей президент Дональд Трамп в беседе с CBS неожиданно заявил, что операция против Ирана почти завершена. При этом американский лидер допустил смягчение санкций против энергетического сектора некоторых стран на фоне роста мировых цен на нефть. Индекс Мосбиржи сегодня опускается от подступов к 2900 п. Инвесторы реагируют на спад нефтяных котировок, фиксируют прибыль во взлетевших ранее нефтегазовых фишках. При этом рубль несет потери, и валютный фактор сдерживает снижение в акциях экспортеров. В числе лидеров для – акции Полюса, они имеют тесную корреляцию с ценами на золото, которое дорожает, приближаясь к $5200 за тройскую унцию. Уровень глобальной напряженности высокий, а индекс доллара DXY ушел от локальных вершин, это благоприятно для номинированных в долларах товаров. Важным вопросом, в котором сохраняется неопределенность, являются мирные переговоры по Украине. Чем дольше длится информационная пауза в этом направлении, тем меньше уверенности у покупателей российских акций. К более выжидательной тактике участников торгов может вести и приближение заседания ЦБ по ключевой ставке. После анонсированного ужесточения бюджетного правила снижение "ключа" в марте уже не воспринимается как предопределенный сценарий. Очень важной в этом контексте будет информация от Росстата 13 марта, в этот день будут опубликованы оценки по темпам инфляции за неделю и годовой показатель, а также ИПЦ за февраль. Из корпоративных событий этой недели отметим ВОСА Диасофт, будут обсуждаться дивиденды, финансовые отчеты Совкомбанка и Совкомфлота. Из внешних публикаций выделим отчеты ОПЕК и МЭА. В ближней перспективе волатильность в акциях может сохраняться повышенной. Пока не "устаканятся" цены на сырье, не будет спокойствия и на нашем рынке. Если подтвердится деэскалация на Ближнем Востоке, "военная премия" в нефти очень скоро сожмется, вернув котировки ближе к доконфликтным уровням. Тогда российскому рынку придется снова бороться за 2800 п. Если же военные действия не прекратятся, наш рынок будет и дальше пользоваться моментом, ближайшей целью может стать рубеж 2900 п.Автор- Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

2026

