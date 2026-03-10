https://1prime.ru/20260310/brazilija-868164761.html
Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России
Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале увеличила импорт необработанного алюминия из России до максимальной за пять лет суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, по итогам февраля бразильские компании ввезли из России необработанный алюминий на 4,8 миллиона долларов против 1,1 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 4,4 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт в феврале достиг максимума для этого месяца с 2021 года, когда сумма составила 7,8 миллиона долларов.
По итогам февраля Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия на бразильский рынок с долей в 6,9% от всего импорта. Также в топ-5 вошли Аргентина (53,8%), Венесуэла (15,7%), Индия (15,1%) и Испания (4,2%).
