https://1prime.ru/20260310/brazilija-868164761.html

Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России

Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России - 10.03.2026, ПРАЙМ

Бразилия увеличила импорт необработанного алюминия из России

Бразилия в феврале увеличила импорт необработанного алюминия из России до максимальной за пять лет суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T07:17+0300

2026-03-10T07:17+0300

2026-03-10T07:17+0300

экономика

промышленность

россия

бразилия

аргентина

венесуэла

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868164761.jpg?1773116259

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Бразилия в феврале увеличила импорт необработанного алюминия из России до максимальной за пять лет суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам февраля бразильские компании ввезли из России необработанный алюминий на 4,8 миллиона долларов против 1,1 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 4,4 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт в феврале достиг максимума для этого месяца с 2021 года, когда сумма составила 7,8 миллиона долларов. По итогам февраля Россия стала четвертым крупнейшим поставщиком алюминия на бразильский рынок с долей в 6,9% от всего импорта. Также в топ-5 вошли Аргентина (53,8%), Венесуэла (15,7%), Индия (15,1%) и Испания (4,2%).

бразилия

аргентина

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, бразилия, аргентина, венесуэла