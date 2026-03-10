https://1prime.ru/20260310/broker-868177167.html

Чистая прибыль российских брокеров за 2025 год выросла на 20 процентов

Чистая прибыль российских брокеров за 2025 год выросла на 20 процентов - 10.03.2026

Чистая прибыль российских брокеров за 2025 год выросла на 20 процентов

Чистая прибыль российских брокеров - некредитных финансовых организаций в 2025 году выросла на 20% и составила 60 миллиардов рублей, говорится в обзоре ключевых | 10.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль российских брокеров - некредитных финансовых организаций в 2025 году выросла на 20% и составила 60 миллиардов рублей, говорится в обзоре ключевых показателей брокеров, подготовленном Банком России. "В 2025 году брокеры-НФО улучшили свой финансовый результат благодаря увеличению торговых и инвестиционных доходов, которые выросли в условиях высоких процентных ставок. При этом выручка от основной деятельности, то есть комиссионные доходы, продолжает снижаться. Это снижение в сочетании с высокими общехозяйственными расходами и расходами на персонал может негативно повлиять на будущую прибыль", - говорится в обзоре. Основной вклад в рост прибыли внесли собственные трейдинговые операции: торговые и инвестиционные доходы за вычетом процентных расходов выросли до 131 миллиарда рублей (+44% год к году). В основном это доходы от операций репо крупнейших участников. В то же время выручка от основной деятельности снизилась на 10%, до 86 миллиардов рублей. Показатель снижается второй год подряд. В структуре выручки в 2025 году основная доля по-прежнему приходилась на комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке – 45% (годом ранее – 46%). Заметно снизилась доля доходов от операций на валютном рынке (с 6 до 2%) и депозитарных операций (с 10 до 8%). В то же время значительно выросла доля доходов от организации размещения ценных бумаг (с 7 до 14%), однако данное направление деятельности не является массовым. Менее четверти от общего числа брокеров-НФО занимались размещением ценных бумаг в 2025 году. Постоянные издержки компаний замедлили рост по сравнению с предыдущими годами. Общие и административные расходы по отрасли увеличились до 32 миллиардов рублей (+3% год к году). В пересчете на одного сотрудника расходы выросли у 69% компаний. Высокая прибыль отдельных участников и снижение капитала позволили достичь рекордного показателя рентабельности по отрасли, однако у большинства компаний рентабельность гораздо ниже. Среднегодовое значение капитала брокеров-НФО в 2025 году составило 272 миллиарда рублей (годом ранее - 290 миллиардов рублей).

