В Ливане выросли цены на дизельное топливо - 10.03.2026
В Ливане выросли цены на дизельное топливо
В Ливане выросли цены на дизельное топливо
БЕЙРУТ, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в розничной продаже в Ливане с 24 февраля выросли на 35%, достигнув 93 тысячи ливанских фунтов за литр (около 1,05 доллара США), следует из данных ливанского национального агентства NNA. "Цена за канистру (20 л) дизеля по состоянию на вторник составляет 1 869 000 ливанских фунтов (24 февраля стоимость доходила до 1 382 000 ливанских фунтов - ред.)", - написано в объявлении. Тем временем цены на 95-й бензин выросли с 24 февраля на 10%, достигнув 1,12 доллара, в то время как канистра бытового газа подорожала на 12,5%, до 18 долларов. Корреспондент РИА Новости убедился, что в Бейруте при запросе на розничном рынке поставщики предлагают цену ориентировочно выше на 10-12% от официально объявленной государством, при этом поставку можно ожидать около недели в порядке очереди без фиксации цены на момент бронирования топлива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
21:32 10.03.2026
 
В Ливане выросли цены на дизельное топливо

Цены на дизель в Ливане с 24 февраля выросли на 35%, до 1,05 доллара за литр

БЕЙРУТ, 10 мар - ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо в розничной продаже в Ливане с 24 февраля выросли на 35%, достигнув 93 тысячи ливанских фунтов за литр (около 1,05 доллара США), следует из данных ливанского национального агентства NNA.
"Цена за канистру (20 л) дизеля по состоянию на вторник составляет 1 869 000 ливанских фунтов (24 февраля стоимость доходила до 1 382 000 ливанских фунтов - ред.)", - написано в объявлении.
Тем временем цены на 95-й бензин выросли с 24 февраля на 10%, достигнув 1,12 доллара, в то время как канистра бытового газа подорожала на 12,5%, до 18 долларов.
Корреспондент РИА Новости убедился, что в Бейруте при запросе на розничном рынке поставщики предлагают цену ориентировочно выше на 10-12% от официально объявленной государством, при этом поставку можно ожидать около недели в порядке очереди без фиксации цены на момент бронирования топлива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Цены на бензин в США обновили максимум за два года
