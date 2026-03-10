Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал слова ЕК о санкциях против России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/dmitriev-868182858.html
Глава РФПИ прокомментировал слова ЕК о санкциях против России
Глава РФПИ прокомментировал слова ЕК о санкциях против России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал слова ЕК о санкциях против России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T20:56+0300
2026-03-10T20:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
запад
москва
кирилл дмитриев
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865238246_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_c0e529fbd7e6ad7178b9770270c38e6c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Еврокомиссии о санкциях в отношении России. Ранее во вторник еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал ЕС продолжать давление на РФ, несмотря на рост цен на газ и нефть в ЕС. "ЕС по-прежнему остается нереалистичным и все более нерелевантным. Что они скажут теперь, после ослабления санкций?" - написал Дмитриев в соцсети X. Президент РФ Владимир Путин заявил 9 марта, что Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260309/dmitriev-868147612.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865238246_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6169af1235f0dd36f6d4c73072df32be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, запад, москва, кирилл дмитриев, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ЕС
20:56 10.03.2026
 
Глава РФПИ прокомментировал слова ЕК о санкциях против России

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал слова ЕК о санкциях в отношении России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Еврокомиссии о санкциях в отношении России.
Ранее во вторник еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал ЕС продолжать давление на РФ, несмотря на рост цен на газ и нефть в ЕС.
"ЕС по-прежнему остается нереалистичным и все более нерелевантным. Что они скажут теперь, после ослабления санкций?" - написал Дмитриев в соцсети X.
Президент РФ Владимир Путин заявил 9 марта, что Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев
Вчера, 16:04
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДМОСКВАКирилл ДмитриевВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала