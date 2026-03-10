https://1prime.ru/20260310/dmitriev-868182858.html

Глава РФПИ прокомментировал слова ЕК о санкциях против России

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Еврокомиссии о санкциях в отношении России. Ранее во вторник еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис после встречи глав министерств финансов стран еврозоны призвал ЕС продолжать давление на РФ, несмотря на рост цен на газ и нефть в ЕС. "ЕС по-прежнему остается нереалистичным и все более нерелевантным. Что они скажут теперь, после ослабления санкций?" - написал Дмитриев в соцсети X. Президент РФ Владимир Путин заявил 9 марта, что Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

