atar Airways поставила в расписание вывозных рейсов из Дохи рейс в Москву

2026-03-10T02:18+0300
2026-03-10T02:18+0300
2026-03-10T02:18+0300
ДОХА, 10 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways поставила в расписание вывозных рейсов из столицы Катара Дохи на 10 марта рейс в Москву, следует из поступившего РИА Новости сообщения перевозчика, это будет второй рейс в Россию из Катара с 28 февраля, когда воздушное пространство страны было закрыто из-за войны в Иране.
"Среди вылетов из Дохи, запланированных на 10 марта, значится рейс в Москву, который прибудет в аэропорт "Шереметьево", - отметила авиакомпания. Помимо Москвы, Qatar Airways поставила в расписание полеты еще по 16 направлениям, включая страны Евросоюза, Азии и арабского мира.
При этом из сообщения авиакомпании следует, что 10 и 11 марта в Доху прибудут рейсы из Москвы, воспользоваться которым могут только те, кто непосредственно летят в Катар.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в своем Telegram-канале, что 10 марта планируется прямой рейс из Дохи в Москву. Перебронировать билеты могут пассажиры с билетами Qatar Airways на руках на даты с 28 февраля по 9 марта.
