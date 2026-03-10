Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро - 10.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро
ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро - 10.03.2026, ПРАЙМ
ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро
Еврокомиссия оценивает потребности инвестиций в энергетический сектор ЕС в 10,25 триллиона евро в 2026-2040 годах для обеспечения доступной, эффективной и... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T19:16+0300
2026-03-10T19:16+0300
энергетика
газ
италия
сша
марио драги
ес
ек
еиб
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия оценивает потребности инвестиций в энергетический сектор ЕС в 10,25 триллиона евро в 2026-2040 годах для обеспечения доступной, эффективной и чистой энергии для всех европейцев, говорится в опубликованной Стратегии инвестиций ЕК в чистую энергетику. Европейская комиссия в рамках European Climate Law ранее предлагала установить цель по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с 1990 годом. "Еврокомиссия считает, что для достижения целей энергетического перехода и обеспечения доступной, эффективной и чистой энергии для всех европейцев объем инвестиций в энергетический сектор должен составить около 660 миллиардов евро в год в 2026-2030 годах, а затем 695 миллиардов евро в год в 2031-2040 годах", - сказано в документе. Уточняется, что это представляет собой существенный рост по сравнению со средним годовым показателем в 240 миллиардов евро, зафиксированным в период 2011-2021 годов. "Однако масштаб инвестиций, необходимых для энергетического перехода, значительно превышает возможности государственного финансирования из национальных бюджетов, многолетней финансовой рамки (MFF) и группы ЕИБ. Государственные средства должны использоваться не как основной источник финансирования, а как стратегический рычаг для привлечения более широкого сочетания банковского финансирования и средств рынков капитала, что в конечном итоге позволит снизить общую стоимость перехода", - считают в ЕК. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
италия
сша
газ, италия, сша, марио драги, ес, ек, еиб
Энергетика, Газ, ИТАЛИЯ, США, Марио Драги, ЕС, ЕК, ЕИБ
19:16 10.03.2026
 
ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро

Еврокомиссия оценила инвестиции в энергетику в 10,25 триллиона евро в 2026-2040 годах

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия оценивает потребности инвестиций в энергетический сектор ЕС в 10,25 триллиона евро в 2026-2040 годах для обеспечения доступной, эффективной и чистой энергии для всех европейцев, говорится в опубликованной Стратегии инвестиций ЕК в чистую энергетику.
Европейская комиссия в рамках European Climate Law ранее предлагала установить цель по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с 1990 годом.
"Еврокомиссия считает, что для достижения целей энергетического перехода и обеспечения доступной, эффективной и чистой энергии для всех европейцев объем инвестиций в энергетический сектор должен составить около 660 миллиардов евро в год в 2026-2030 годах, а затем 695 миллиардов евро в год в 2031-2040 годах", - сказано в документе.
Уточняется, что это представляет собой существенный рост по сравнению со средним годовым показателем в 240 миллиардов евро, зафиксированным в период 2011-2021 годов.
"Однако масштаб инвестиций, необходимых для энергетического перехода, значительно превышает возможности государственного финансирования из национальных бюджетов, многолетней финансовой рамки (MFF) и группы ЕИБ. Государственные средства должны использоваться не как основной источник финансирования, а как стратегический рычаг для привлечения более широкого сочетания банковского финансирования и средств рынков капитала, что в конечном итоге позволит снизить общую стоимость перехода", - считают в ЕК.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Энергетика Газ ИТАЛИЯ США Марио Драги ЕС ЕК ЕИБ
 
 
