https://1prime.ru/20260310/ek-868180246.html

ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро

ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро - 10.03.2026, ПРАЙМ

ЕК оценила потребность инвестиций в энергетику в 10,25 триллиона евро

Еврокомиссия оценивает потребности инвестиций в энергетический сектор ЕС в 10,25 триллиона евро в 2026-2040 годах для обеспечения доступной, эффективной и... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T19:16+0300

2026-03-10T19:16+0300

2026-03-10T19:16+0300

энергетика

газ

италия

сша

марио драги

ес

ек

еиб

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия оценивает потребности инвестиций в энергетический сектор ЕС в 10,25 триллиона евро в 2026-2040 годах для обеспечения доступной, эффективной и чистой энергии для всех европейцев, говорится в опубликованной Стратегии инвестиций ЕК в чистую энергетику. Европейская комиссия в рамках European Climate Law ранее предлагала установить цель по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с 1990 годом. "Еврокомиссия считает, что для достижения целей энергетического перехода и обеспечения доступной, эффективной и чистой энергии для всех европейцев объем инвестиций в энергетический сектор должен составить около 660 миллиардов евро в год в 2026-2030 годах, а затем 695 миллиардов евро в год в 2031-2040 годах", - сказано в документе. Уточняется, что это представляет собой существенный рост по сравнению со средним годовым показателем в 240 миллиардов евро, зафиксированным в период 2011-2021 годов. "Однако масштаб инвестиций, необходимых для энергетического перехода, значительно превышает возможности государственного финансирования из национальных бюджетов, многолетней финансовой рамки (MFF) и группы ЕИБ. Государственные средства должны использоваться не как основной источник финансирования, а как стратегический рычаг для привлечения более широкого сочетания банковского финансирования и средств рынков капитала, что в конечном итоге позволит снизить общую стоимость перехода", - считают в ЕК. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

https://1prime.ru/20260310/fitso-868175033.html

италия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, италия, сша, марио драги, ес, ек, еиб