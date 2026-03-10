https://1prime.ru/20260310/eksperty-868161804.html
Эксперты рассказали о мошенниках, выманивающих сканы документов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали выступать "посредниками по оформлению загранпаспортов", выманивая сканы имеющихся документов, чтобы оформить на них электронные кошельки для вывода украденных денег, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие "оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди", "визу в любую страну без отказа" или "срочную замену паспорта". Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН", - рассказали в "Мошеловке". Однако после оплаты связь с "турагентством" теряется, а документы используются для оформления электронных кошельков в целях дропперства. Особый интерес для мошенников представляют люди, планирующие зарубежные поездки, добавили эксперты. В "Мошеловке" советуют подавать документы на загранпаспорт лично в МФЦ или ГУВМ МВД либо через официальный портал "Госуслуги". При обращении в турагентства и визовые центры, там рекомендуют проверять их наличие в официальных реестрах. "Опасайтесь слишком быстрых сроков и низких цен, а также требований перевести деньги на карту физического лица", - заключили в пресс-службе.
