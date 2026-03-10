Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта продукции АПК в Турцию - 10.03.2026
В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта продукции АПК в Турцию
В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта продукции АПК в Турцию - 10.03.2026, ПРАЙМ
В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта продукции АПК в Турцию
Российский экспорт продукции АПК в Турцию в 2025 году вырос на 9% в стоимостном выражении, до 3,8 миллиарда долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
бизнес
россия
турция
агроэкспорт
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Турцию в 2025 году вырос на 9% в стоимостном выражении, до 3,8 миллиарда долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила в Турцию более 12 миллионов тонн продукции АПК на 3,8 миллиарда долларов. В сравнении с 2024 годом объем экспорта вырос на 9% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. По данным центра, в структуре поставок самую крупную долю в стоимостном выражении занимает пшеница - около 1,2 миллиарда долларов. Затем идет подсолнечное масло с поставками, превышающими 1,1 миллиарда долларов, отруби - почти 322 миллиона долларов, зернобобовые - 296 миллионов долларов, жмых и шрот - 178 миллионов долларов. "Заметным драйвером роста экспортных поставок стал рис: так, например, если в 2024 году Россия ввезла в Турцию этой продукции на 16 тысяч долларов, то в 2025 - на 8,8 миллиона долларов, большая часть из которого - шелушеный", - добавляется в сообщении. Помимо этого указывается, что в прошлом году в 14 раз вырос объем поставок семян льна, в 2,9 раза - мелассы, в 2,7 раза - ячменя. В "Агроэкспорте" справочно добавили, что максимальный объем экспорта из России в Турцию в стоимостном выражении был зафиксирован в 2022 году - тогда он превысил 5 миллиардов долларов.
турция
бизнес, россия, турция, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Агроэкспорт
11:28 10.03.2026
 
В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта продукции АПК в Турцию

"Агроэкспорте": Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Турцию на 9%

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Турцию в 2025 году вырос на 9% в стоимостном выражении, до 3,8 миллиарда долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила в Турцию более 12 миллионов тонн продукции АПК на 3,8 миллиарда долларов. В сравнении с 2024 годом объем экспорта вырос на 9% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Минсельхоз оценил объем экспорта российской продукции АПК в 2025 году
30 января, 08:52
По данным центра, в структуре поставок самую крупную долю в стоимостном выражении занимает пшеница - около 1,2 миллиарда долларов. Затем идет подсолнечное масло с поставками, превышающими 1,1 миллиарда долларов, отруби - почти 322 миллиона долларов, зернобобовые - 296 миллионов долларов, жмых и шрот - 178 миллионов долларов.
"Заметным драйвером роста экспортных поставок стал рис: так, например, если в 2024 году Россия ввезла в Турцию этой продукции на 16 тысяч долларов, то в 2025 - на 8,8 миллиона долларов, большая часть из которого - шелушеный", - добавляется в сообщении.
Помимо этого указывается, что в прошлом году в 14 раз вырос объем поставок семян льна, в 2,9 раза - мелассы, в 2,7 раза - ячменя.
В "Агроэкспорте" справочно добавили, что максимальный объем экспорта из России в Турцию в стоимостном выражении был зафиксирован в 2022 году - тогда он превысил 5 миллиардов долларов.
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году
14 января, 11:20
 
БизнесРОССИЯТУРЦИЯАгроэкспорт
 
 
