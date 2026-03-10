https://1prime.ru/20260310/eksport-868168939.html

В "Агроэкспорте" заявили о росте экспорта продукции АПК в Турцию

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Турцию в 2025 году вырос на 9% в стоимостном выражении, до 3,8 миллиарда долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила в Турцию более 12 миллионов тонн продукции АПК на 3,8 миллиарда долларов. В сравнении с 2024 годом объем экспорта вырос на 9% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. По данным центра, в структуре поставок самую крупную долю в стоимостном выражении занимает пшеница - около 1,2 миллиарда долларов. Затем идет подсолнечное масло с поставками, превышающими 1,1 миллиарда долларов, отруби - почти 322 миллиона долларов, зернобобовые - 296 миллионов долларов, жмых и шрот - 178 миллионов долларов. "Заметным драйвером роста экспортных поставок стал рис: так, например, если в 2024 году Россия ввезла в Турцию этой продукции на 16 тысяч долларов, то в 2025 - на 8,8 миллиона долларов, большая часть из которого - шелушеный", - добавляется в сообщении. Помимо этого указывается, что в прошлом году в 14 раз вырос объем поставок семян льна, в 2,9 раза - мелассы, в 2,7 раза - ячменя. В "Агроэкспорте" справочно добавили, что максимальный объем экспорта из России в Турцию в стоимостном выражении был зафиксирован в 2022 году - тогда он превысил 5 миллиардов долларов.

