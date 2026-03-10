Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения и Турция обсудили сотрудничество в энергетике - 10.03.2026, ПРАЙМ
Армения и Турция обсудили сотрудничество в энергетике
ЕРЕВАН, 10 мар - ПРАЙМ. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян обсудил во вторник в Париже возможности сотрудничества в энергетической сфере с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает пресс-служба армянского ведомства. "Министры в продолжение обсуждений, начатых на встрече в Стамбуле в июне прошлого года, рассмотрели возможности сотрудничества в сфере энергетики между Арменией и Турцией", - говорится в сообщении. Отмечается, что подчеркнув готовность развивать прямое взаимодействие в энергетической сфере между двумя странами, собеседники обсудили дальнейшие шаги и технические детали. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
23:39 10.03.2026
 
Армения и Турция обсудили сотрудничество в энергетике

Министры Армении и Турции обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
ЕРЕВАН, 10 мар - ПРАЙМ. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян обсудил во вторник в Париже возможности сотрудничества в энергетической сфере с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает пресс-служба армянского ведомства.
"Министры в продолжение обсуждений, начатых на встрече в Стамбуле в июне прошлого года, рассмотрели возможности сотрудничества в сфере энергетики между Арменией и Турцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подчеркнув готовность развивать прямое взаимодействие в энергетической сфере между двумя странами, собеседники обсудили дальнейшие шаги и технические детали.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
США попросили Израиль не наносить удары по энергосектору Ирана, пишут СМИ
Вчера, 23:00
 
ЭнергетикаГазАРМЕНИЯТУРЦИЯАнкара
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
