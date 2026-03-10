https://1prime.ru/20260310/energetika-868186990.html
Армения и Турция обсудили сотрудничество в энергетике
ЕРЕВАН, 10 мар - ПРАЙМ. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян обсудил во вторник в Париже возможности сотрудничества в энергетической сфере с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает пресс-служба армянского ведомства. "Министры в продолжение обсуждений, начатых на встрече в Стамбуле в июне прошлого года, рассмотрели возможности сотрудничества в сфере энергетики между Арменией и Турцией", - говорится в сообщении. Отмечается, что подчеркнув готовность развивать прямое взаимодействие в энергетической сфере между двумя странами, собеседники обсудили дальнейшие шаги и технические детали. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
