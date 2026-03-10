Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/energoresursy-868171401.html
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов - 10.03.2026, ПРАЙМ
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов
ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:12+0300
2026-03-10T14:12+0300
мировая экономика
европа
франция
ближний восток
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции "Цены на электроэнергию в Европе структурно завышены. Это имеет огромное значение... Европа не является ни производителем нефти, ни производителем газа. В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогостоящего и нестабильного импорта, что ставит нас в невыгодное структурное положение по сравнению с другими регионами. Нынешний кризис на Ближнем Востоке является ярким напоминанием об уязвимости, которую это создает", - сказала она.
https://1prime.ru/20260309/tseny-868157568.html
европа
франция
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, франция, ближний восток, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
14:12 10.03.2026
 
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов

Фон дер Ляйен: ЕС полностью зависит от дорогого импорта энергоресурсов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции
"Цены на электроэнергию в Европе структурно завышены. Это имеет огромное значение... Европа не является ни производителем нефти, ни производителем газа. В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогостоящего и нестабильного импорта, что ставит нас в невыгодное структурное положение по сравнению с другими регионами. Нынешний кризис на Ближнем Востоке является ярким напоминанием об уязвимости, которую это создает", - сказала она.
Флаг Евросоюза
В ЕС цены на газ подскочили почти на 90% из-за ситуации в Иране
Вчера, 22:47
 
Мировая экономикаЕВРОПАФРАНЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала