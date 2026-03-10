https://1prime.ru/20260310/energoresursy-868171401.html

В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции "Цены на электроэнергию в Европе структурно завышены. Это имеет огромное значение... Европа не является ни производителем нефти, ни производителем газа. В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогостоящего и нестабильного импорта, что ставит нас в невыгодное структурное положение по сравнению с другими регионами. Нынешний кризис на Ближнем Востоке является ярким напоминанием об уязвимости, которую это создает", - сказала она.

