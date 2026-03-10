https://1prime.ru/20260310/energoresursy-868171401.html
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов - 10.03.2026, ПРАЙМ
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов
ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:12+0300
2026-03-10T14:12+0300
2026-03-10T14:12+0300
мировая экономика
европа
франция
ближний восток
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции "Цены на электроэнергию в Европе структурно завышены. Это имеет огромное значение... Европа не является ни производителем нефти, ни производителем газа. В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогостоящего и нестабильного импорта, что ставит нас в невыгодное структурное положение по сравнению с другими регионами. Нынешний кризис на Ближнем Востоке является ярким напоминанием об уязвимости, которую это создает", - сказала она.
https://1prime.ru/20260309/tseny-868157568.html
европа
франция
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, франция, ближний восток, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
В ЕС заявили о полной зависимости от дорогого импорта энергоресурсов
Фон дер Ляйен: ЕС полностью зависит от дорогого импорта энергоресурсов