https://1prime.ru/20260310/er-868159166.html

Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья

Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья - 10.03.2026, ПРАЙМ

Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья

Правительство РФ отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы в сфере жилья на втором окружном отчётно-программном форуме партии... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T00:23+0300

2026-03-10T00:23+0300

2026-03-10T00:23+0300

недвижимость

россия

экономика

рф

ростов-на-дону

свердловская область

марат хуснуллин

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868159166.jpg?1773091430

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы в сфере жилья на втором окружном отчётно-программном форуме партии "Есть результат!", сообщили в пресс-службе ЕР. "Двенадцатого марта в Ростове-на-Дону состоится второй окружной отчётно-программный форум "Единой России" "Есть результат!". Его тема - ЖКХ и жилищное строительство. Правительство отчитается перед партией о выполнении положений программы в этой сфере. Отдельное внимание уделят результатам восстановления исторических регионов", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также ветераны СВО, губернаторы регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. Как рассказали в партии, помимо отчета правительства, на форуме состоится сбор предложений в новую народную программу ЕР по теме жилья. Так, до начала пленарного заседания участники форума выработают предложения на шести тематических круглых столах. На мероприятии также обсудят предложения по теме, которые поступили в партию онлайн от граждан. "Жильё и современная городская среда - фундамент качества жизни. Поэтому развитие жилищного строительства и обновление городов стало одним из ключевых национальных приоритетов и одним из основополагающих направлений народной программы "Единой России". За последние годы при поддержке партии приняты системные решения, которые изменили ситуацию в отрасли. В частности, внедрено проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, что повысило надёжность рынка, реализуются программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий, проходит масштабное голосование по отбору проектов благоустройства. Всё это позволяет формировать полноценную, удобную для жизни городскую среду", - цитируют в пресс-службе Якушева. Там напомнили, что "Единая Россия" проводит серию форумов по народной программе во всех федеральных округах. Форумы посвящены всем направлениям программы - отчёт по ним представляют члены правительства. Помимо этого, на площадке форумов организуют сбор предложений в новый программный документ на ближайшие пять лет. Первый окружной форум прошел в Свердловской области, там обсудили предложения в будущий технологический блок народной программы.

рф

ростов-на-дону

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, рф, ростов-на-дону, свердловская область, марат хуснуллин, единая россия