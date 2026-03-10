Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья - 10.03.2026, ПРАЙМ
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья
Правительство отчитается перед ЕР о выполнении программы в сфере жилья
2026-03-10T00:23+0300
2026-03-10T00:23+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы в сфере жилья на втором окружном отчётно-программном форуме партии "Есть результат!", сообщили в пресс-службе ЕР. "Двенадцатого марта в Ростове-на-Дону состоится второй окружной отчётно-программный форум "Единой России" "Есть результат!". Его тема - ЖКХ и жилищное строительство. Правительство отчитается перед партией о выполнении положений программы в этой сфере. Отдельное внимание уделят результатам восстановления исторических регионов", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также ветераны СВО, губернаторы регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. Как рассказали в партии, помимо отчета правительства, на форуме состоится сбор предложений в новую народную программу ЕР по теме жилья. Так, до начала пленарного заседания участники форума выработают предложения на шести тематических круглых столах. На мероприятии также обсудят предложения по теме, которые поступили в партию онлайн от граждан. "Жильё и современная городская среда - фундамент качества жизни. Поэтому развитие жилищного строительства и обновление городов стало одним из ключевых национальных приоритетов и одним из основополагающих направлений народной программы "Единой России". За последние годы при поддержке партии приняты системные решения, которые изменили ситуацию в отрасли. В частности, внедрено проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, что повысило надёжность рынка, реализуются программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий, проходит масштабное голосование по отбору проектов благоустройства. Всё это позволяет формировать полноценную, удобную для жизни городскую среду", - цитируют в пресс-службе Якушева. Там напомнили, что "Единая Россия" проводит серию форумов по народной программе во всех федеральных округах. Форумы посвящены всем направлениям программы - отчёт по ним представляют члены правительства. Помимо этого, на площадке форумов организуют сбор предложений в новый программный документ на ближайшие пять лет. Первый окружной форум прошел в Свердловской области, там обсудили предложения в будущий технологический блок народной программы.
00:23 10.03.2026
 
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ отчитается перед "Единой Россией" о выполнении положений народной программы в сфере жилья на втором окружном отчётно-программном форуме партии "Есть результат!", сообщили в пресс-службе ЕР.
"Двенадцатого марта в Ростове-на-Дону состоится второй окружной отчётно-программный форум "Единой России" "Есть результат!". Его тема - ЖКХ и жилищное строительство. Правительство отчитается перед партией о выполнении положений программы в этой сфере. Отдельное внимание уделят результатам восстановления исторических регионов", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также ветераны СВО, губернаторы регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы.
Как рассказали в партии, помимо отчета правительства, на форуме состоится сбор предложений в новую народную программу ЕР по теме жилья. Так, до начала пленарного заседания участники форума выработают предложения на шести тематических круглых столах. На мероприятии также обсудят предложения по теме, которые поступили в партию онлайн от граждан.
"Жильё и современная городская среда - фундамент качества жизни. Поэтому развитие жилищного строительства и обновление городов стало одним из ключевых национальных приоритетов и одним из основополагающих направлений народной программы "Единой России". За последние годы при поддержке партии приняты системные решения, которые изменили ситуацию в отрасли. В частности, внедрено проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, что повысило надёжность рынка, реализуются программы расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий, проходит масштабное голосование по отбору проектов благоустройства. Всё это позволяет формировать полноценную, удобную для жизни городскую среду", - цитируют в пресс-службе Якушева.
Там напомнили, что "Единая Россия" проводит серию форумов по народной программе во всех федеральных округах. Форумы посвящены всем направлениям программы - отчёт по ним представляют члены правительства. Помимо этого, на площадке форумов организуют сбор предложений в новый программный документ на ближайшие пять лет. Первый окружной форум прошел в Свердловской области, там обсудили предложения в будущий технологический блок народной программы.
 
