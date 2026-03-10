https://1prime.ru/20260310/es-868177005.html

Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало резкую реакцию на Западе

В Брюсселе усиливается недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которое обострилось на фоне ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung.

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В Брюсселе усиливается недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которое обострилось на фоне ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung."Особенно заметным это стало 28 февраля, вскоре после начала американских и израильских атак на Иран, когда фон дер Ляйен опубликовала заявление о событиях на Ближнем Востоке. В нем, в частности, говорилось, что ЕС в ответ на действия иранских властей и КСИР ввел долгосрочные санкции и выступил за дипломатическое решение в отношении ядерной и ракетной программ", — говорится в публикации.По данным издания, глава Еврокомиссии столкнулась с резкой критикой со стороны Европейского парламента, дипломатических кругов и отдельных государств союза, поскольку между членами ЕС отсутствует единая позиция по ближневосточному кризису."В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днем обостряются, раскол внутри ЕС становится все более глубоким", — резюмируется в материале.Ранее газета Politico сообщала, что некоторые страны Евросоюза выразили недовольство публичной позицией Урсулы фон дер Ляйен по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. По их мнению, глава Еврокомиссии выходит за пределы своего мандата и делает заявления без согласования с правительствами государств блока.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.

