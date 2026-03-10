Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало резкую реакцию на Западе - 10.03.2026, ПРАЙМ
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало резкую реакцию на Западе
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало резкую реакцию на Западе - 10.03.2026, ПРАЙМ
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало резкую реакцию на Западе
В Брюсселе усиливается недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которое обострилось на фоне ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:27+0300
2026-03-10T17:27+0300
ближний восток
ксир
ес
урсула фон дер ляйен
politico
брюссель
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В Брюсселе усиливается недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которое обострилось на фоне ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung."Особенно заметным это стало 28 февраля, вскоре после начала американских и израильских атак на Иран, когда фон дер Ляйен опубликовала заявление о событиях на Ближнем Востоке. В нем, в частности, говорилось, что ЕС в ответ на действия иранских властей и КСИР ввел долгосрочные санкции и выступил за дипломатическое решение в отношении ядерной и ракетной программ", — говорится в публикации.По данным издания, глава Еврокомиссии столкнулась с резкой критикой со стороны Европейского парламента, дипломатических кругов и отдельных государств союза, поскольку между членами ЕС отсутствует единая позиция по ближневосточному кризису."В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днем обостряются, раскол внутри ЕС становится все более глубоким", — резюмируется в материале.Ранее газета Politico сообщала, что некоторые страны Евросоюза выразили недовольство публичной позицией Урсулы фон дер Ляйен по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. По их мнению, глава Еврокомиссии выходит за пределы своего мандата и делает заявления без согласования с правительствами государств блока.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
ближний восток
брюссель
иран
ближний восток, ксир, ес, урсула фон дер ляйен, politico, брюссель, иран
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КСИР, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Politico, Брюссель, ИРАН
17:27 10.03.2026
 
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало резкую реакцию на Западе

BZ: слова фон дер Ляйен о конфликте с Ираном усилили раскол в ЕС

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. В Брюсселе усиливается недовольство главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которое обострилось на фоне ситуации вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung.
"Особенно заметным это стало 28 февраля, вскоре после начала американских и израильских атак на Иран, когда фон дер Ляйен опубликовала заявление о событиях на Ближнем Востоке. В нем, в частности, говорилось, что ЕС в ответ на действия иранских властей и КСИР ввел долгосрочные санкции и выступил за дипломатическое решение в отношении ядерной и ракетной программ", — говорится в публикации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США
Вчера, 21:19
По данным издания, глава Еврокомиссии столкнулась с резкой критикой со стороны Европейского парламента, дипломатических кругов и отдельных государств союза, поскольку между членами ЕС отсутствует единая позиция по ближневосточному кризису.
"В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днем обостряются, раскол внутри ЕС становится все более глубоким", — резюмируется в материале.
Ранее газета Politico сообщала, что некоторые страны Евросоюза выразили недовольство публичной позицией Урсулы фон дер Ляйен по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. По их мнению, глава Еврокомиссии выходит за пределы своего мандата и делает заявления без согласования с правительствами государств блока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране переполошило Запад
Вчера, 17:31
 
БЛИЖНИЙ ВОСТОККСИРЕСУрсула фон дер ЛяйенPoliticoБрюссельИРАН
 
 
