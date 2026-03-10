Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260310/exxonmobil-868177645.html
ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке
ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке - 10.03.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников со своих предприятий на Ближнем Востоке, сообщил гендиректор компании | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T18:13+0300
2026-03-10T18:13+0300
происшествия
ближний восток
ормузский пролив
сша
exxon
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников со своих предприятий на Ближнем Востоке, сообщил гендиректор компании "Наш первоочередный и главный приоритет - обеспечение безопасности наших сотрудников, и мы эвакуировали людей, которые не были критически важными или необходимыми для операций, которые мы поддерживали", - приводит слова Вудса агентство Рейтер. Также и деятельность некоторых предприятий компания была приостановлена для управления уровнями запасов нефти, поскольку движение через Ормузский пролив было затруднено, добавляет агентство со ссылкой на главу Exxon. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. ExxonMobil - компания со штаб-квартирой в штате Техас. Образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
https://1prime.ru/20260309/npz-868142037.html
ближний восток
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3f2c29a0f6f0724437ff1b3edab02f19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ближний восток, ормузский пролив, сша, exxon
Происшествия, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, США, Exxon
18:13 10.03.2026
 
ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке

Глава Exxon Вудс: компания эвакуировала часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке

© Турецкое интернет-издание StarExxonMobil
ExxonMobil
ExxonMobil . Архивное фото
© Турецкое интернет-издание Star
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников со своих предприятий на Ближнем Востоке, сообщил гендиректор компании
"Наш первоочередный и главный приоритет - обеспечение безопасности наших сотрудников, и мы эвакуировали людей, которые не были критически важными или необходимыми для операций, которые мы поддерживали", - приводит слова Вудса агентство Рейтер.
Также и деятельность некоторых предприятий компания была приостановлена для управления уровнями запасов нефти, поскольку движение через Ормузский пролив было затруднено, добавляет агентство со ссылкой на главу Exxon.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ExxonMobil - компания со штаб-квартирой в штате Техас. Образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.
Укрощение открытых нефтяных и газовых фонтанов - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор после взрывов
Вчера, 09:38
 
ПроисшествияБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливСШАExxon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала