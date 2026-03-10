ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников с предприятий на Ближнем Востоке

https://1prime.ru/20260310/exxonmobil-868177645.html

2026-03-10T18:13+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil эвакуировал часть сотрудников со своих предприятий на Ближнем Востоке, сообщил гендиректор компании "Наш первоочередный и главный приоритет - обеспечение безопасности наших сотрудников, и мы эвакуировали людей, которые не были критически важными или необходимыми для операций, которые мы поддерживали", - приводит слова Вудса агентство Рейтер. Также и деятельность некоторых предприятий компания была приостановлена для управления уровнями запасов нефти, поскольку движение через Ормузский пролив было затруднено, добавляет агентство со ссылкой на главу Exxon. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. ExxonMobil - компания со штаб-квартирой в штате Техас. Образована в 1999 году после слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 56 странах.

