"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением - 10.03.2026
"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией. "Вам следует немедленно связаться с Москвой, чтобы нормализовать отношения. Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас!" — написал он. В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, особенно после того как Финляндия присоединилась к НАТО. В России это решение сочли нецелесообразным с точки зрения национальных интересов, так как у границ Финляндии оказались российские войска и системы поражения. Помимо этого, финские власти закрыли границу, утверждая, что Россия якобы направляет к ним просителей убежища. В Москве такие обвинения неоднократно отвергались как проявления двойных стандартов. По заявлению посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому краху во всех сферах взаимодействия; подобного железного занавеса между Россией и Финляндией не существовало даже накануне Второй мировой войны, отметил дипломат.
23:29 10.03.2026 (обновлено: 23:30 10.03.2026)
 
"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением

Профессор Малинен призвал Финляндию наладить отношения с Россией

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией.
"Вам следует немедленно связаться с Москвой, чтобы нормализовать отношения. Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас!" — написал он.
В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, особенно после того как Финляндия присоединилась к НАТО. В России это решение сочли нецелесообразным с точки зрения национальных интересов, так как у границ Финляндии оказались российские войска и системы поражения. Помимо этого, финские власти закрыли границу, утверждая, что Россия якобы направляет к ним просителей убежища. В Москве такие обвинения неоднократно отвергались как проявления двойных стандартов.
По заявлению посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому краху во всех сферах взаимодействия; подобного железного занавеса между Россией и Финляндией не существовало даже накануне Второй мировой войны, отметил дипломат.
 
