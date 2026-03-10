https://1prime.ru/20260310/finlyandiya-868187794.html

"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением

"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением - 10.03.2026, ПРАЙМ

"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T23:29+0300

2026-03-10T23:29+0300

2026-03-10T23:30+0300

россия

общество

финляндия

москва

хельсинки

александр стубб

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией. "Вам следует немедленно связаться с Москвой, чтобы нормализовать отношения. Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас!" — написал он. В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, особенно после того как Финляндия присоединилась к НАТО. В России это решение сочли нецелесообразным с точки зрения национальных интересов, так как у границ Финляндии оказались российские войска и системы поражения. Помимо этого, финские власти закрыли границу, утверждая, что Россия якобы направляет к ним просителей убежища. В Москве такие обвинения неоднократно отвергались как проявления двойных стандартов. По заявлению посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому краху во всех сферах взаимодействия; подобного железного занавеса между Россией и Финляндией не существовало даже накануне Второй мировой войны, отметил дипломат.

финляндия

москва

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , финляндия, москва, хельсинки, александр стубб, нато