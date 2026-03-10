https://1prime.ru/20260310/finlyandiya-868187794.html
"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией. | 10.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X призвал президента Финляндии Александра Стубба наладить отношения с Россией. "Вам следует немедленно связаться с Москвой, чтобы нормализовать отношения. Нефтяной, энергетический и удобренный кризис будет масштабным. Нам нужна Россия прямо сейчас!" — написал он. В последние годы отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились, особенно после того как Финляндия присоединилась к НАТО. В России это решение сочли нецелесообразным с точки зрения национальных интересов, так как у границ Финляндии оказались российские войска и системы поражения. Помимо этого, финские власти закрыли границу, утверждая, что Россия якобы направляет к ним просителей убежища. В Москве такие обвинения неоднократно отвергались как проявления двойных стандартов. По заявлению посла в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние отношения полностью разрушены. Политика Хельсинки привела к катастрофическому краху во всех сферах взаимодействия; подобного железного занавеса между Россией и Финляндией не существовало даже накануне Второй мировой войны, отметил дипломат.
