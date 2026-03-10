Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС разъяснила, когда придется заплатить налог за льготный кредит - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/fns-868175498.html
ФНС разъяснила, когда придется заплатить налог за льготный кредит
ФНС разъяснила, когда придется заплатить налог за льготный кредит - 10.03.2026, ПРАЙМ
ФНС разъяснила, когда придется заплатить налог за льготный кредит
Льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ может расцениваться как материальная выгода, с которой необходимо заплатить НДФЛ по максимальной... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:23+0300
2026-03-10T17:23+0300
экономика
финансы
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ может расцениваться как материальная выгода, с которой необходимо заплатить НДФЛ по максимальной ставке 35%, если кредит получен от взаимозависимых лиц, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в канале в Мах. "Материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица", - говорится в сообщении. Такая выгода по нормам Налогового кодекса РФ облагается НДФЛ по ставке 35%. По действующим нормам, взаимозависимыми являются супруг или супруга, родители, в том числе усыновители, дети, братья, сестры, опекуны и их подопечные. ФНС приводит два примера. "Гражданин приобрел новый автомобиль в автосалоне и воспользовался предложением от банка о беспроцентном кредите на три года. Так как покупатель не работает в банке, который выдает кредит, материальной выгоды не возникает. Другой гражданин - работник банка приобрел автомобиль, используя льготный кредит, полученный у своего работодателя. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается налогом", - поясняет ведомство. "Таким образом, при отсутствии каких-либо трудовых или других взаимозависимых отношений между налогоплательщиком и кредитором и при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, соответственно, необходимости уплачивать НДФЛ нет. Цель кредита в таких случаях не имеет значения", - объясняет ФНС. Кроме того, налога не будет, если льготный кредит был предоставлен до 31 декабря 2024 года включительно на строительство или покупку жилья, но в том случае, если у налогоплательщика есть право на получение имущественного налогового вычета, которое нужно подтвердить. Для расчета материальной выгоды используется ключевая ставка ЦБ, действовавшая на дату заключения договора.
https://1prime.ru/20260307/fns-868108586.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, фнс россии
Экономика, Финансы, РФ, ФНС России
17:23 10.03.2026
 
ФНС разъяснила, когда придется заплатить налог за льготный кредит

ФНС: льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ставки ЦБ РФ облагается НДФЛ по ставке 35%

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ может расцениваться как материальная выгода, с которой необходимо заплатить НДФЛ по максимальной ставке 35%, если кредит получен от взаимозависимых лиц, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в канале в Мах.
"Материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица", - говорится в сообщении. Такая выгода по нормам Налогового кодекса РФ облагается НДФЛ по ставке 35%.
По действующим нормам, взаимозависимыми являются супруг или супруга, родители, в том числе усыновители, дети, братья, сестры, опекуны и их подопечные.
ФНС приводит два примера. "Гражданин приобрел новый автомобиль в автосалоне и воспользовался предложением от банка о беспроцентном кредите на три года. Так как покупатель не работает в банке, который выдает кредит, материальной выгоды не возникает. Другой гражданин - работник банка приобрел автомобиль, используя льготный кредит, полученный у своего работодателя. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается налогом", - поясняет ведомство.
"Таким образом, при отсутствии каких-либо трудовых или других взаимозависимых отношений между налогоплательщиком и кредитором и при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, соответственно, необходимости уплачивать НДФЛ нет. Цель кредита в таких случаях не имеет значения", - объясняет ФНС.
Кроме того, налога не будет, если льготный кредит был предоставлен до 31 декабря 2024 года включительно на строительство или покупку жилья, но в том случае, если у налогоплательщика есть право на получение имущественного налогового вычета, которое нужно подтвердить.
Для расчета материальной выгоды используется ключевая ставка ЦБ, действовавшая на дату заключения договора.
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
ФНС рассказала, как рассчитывают налог с выигрыша в казино за год
7 марта, 15:41
 
ЭкономикаФинансыРФФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала