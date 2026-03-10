"Просто позор": во Франции набросились на Макрона после угроз Ирану
Филиппо: Макрон взял пример с Зеленского и опозорился, пригрозив Ирану
Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 марта — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в неловкой ситуации, пытаясь подражать Владимиру Зеленскому и угрожая Ирану в рамках "оборонительной" миссии в Ормузском проливе, заявил Флориан Филиппо, лидер французской правой партии "Патриоты", в своём YouTube-канале.
"Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент", — сказал он.
"Понимаете, о чем я? Это значит, что, в конце концов, это не так уж и невозможно. Мы видим, что у него (Зеленского. — Прим. ред.) много врагов, потому что он умеет их создавать", — заключил политик.
Недавно Макрон объявил, что Франция инициирует организацию новой "сугубо оборонной" миссии с участием государств Европы и других стран, объясняя это необходимостью защиты танкеров и морских портов в Ормузском проливе. Французский президент заявил, что миссия может начаться после завершения острого этапа кризиса вокруг Ирана.
Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на который приходится около 20% глобальных поставок этих ресурсов. В марте цены на энергоносители резко возросли на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, что фактически привело к блокировке пролива.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая столицу, Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирных жителей. Иран в ответ атакует израильскую территорию и американские военные объекты в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив обосновали превентивными мерами в связи с предполагаемой угрозой от ядерной программы Ирана, но теперь явно признают, что стремятся к смене режима в Тегеране.