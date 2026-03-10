Польские футболисты подозреваются в совершении 5,4 тысячи незаконных ставок

https://1prime.ru/20260310/futbolisty-868159432.html

ВАРШАВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пятеро польских футболистов подозреваются в совершении 5,4 тысячи незаконных букмекерских ставок, говорится в сообщении Польского футбольного союза (PZPN). "Дисциплинарная комиссия Польского футбольного союза по просьбе дисциплинарного представителя PZPN ведет разбирательство в отношении пяти игроков центрального уровня по подозрению в совершении дисциплинарных проступков, связанных с участием в запрещенных букмекерских ставках (статья 80 (1) Дисциплинарного регламента PZPN)", - говорится в сообщении. По данным PZPN, собранные доказательства, в том числе истории ставок, на счетах, принадлежащих обвиняемым игрокам, указывают на совершение более 5,4 тысяч запрещенных ставок. По оценке дисциплинарного омбудсмена, это является основанием для предъявления дисциплинарных обвинений всем пяти спортсменам, а в двух случаях - для применения меры в виде запрета на участие в матчах чемпионата и Кубка Польши. Отмечается, что более жесткие санкции могут коснуться игроков, которые делали ставки на матчи, в которых они сами выступали.

