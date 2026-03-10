Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 14,5% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 14,5%, чуть выше 577 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.03.2026
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 14,5%, чуть выше 577 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 602,8 доллара (-10,7%). А по состоянию на 10.18 мск показатель составлял 577,1 доллара (-14,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 675,1 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 февраля. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
10:55 10.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 14,5%

ICE: биржевые цены на газ в Европе снижаются на 14,5%

© РИА Новости . Александр Вильф
Газовая конфорка
Газовая конфорка. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 14,5%, чуть выше 577 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 602,8 доллара (-10,7%). А по состоянию на 10.18 мск показатель составлял 577,1 доллара (-14,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 675,1 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 февраля. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
