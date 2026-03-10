Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16%
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16%
Биржевые цены на газ в Европе после открытия торгов вторника ускорили падение до 16%, до 567 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T11:38+0300
2026-03-10T11:38+0300
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после открытия торгов вторника ускорили падение до 16%, до 567 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 602,8 доллара (-10,7%). А по состоянию на 10.22 мск показатель составляет 567,1 доллара (-16%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 675,1 доллара за тысячу кубометров.
европа
нидерланды
газ, европа, нидерланды, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
11:38 10.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16%

ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16%

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
Газовая горелка. Архивное фото
© Unsplash/Avinash Shet
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после открытия торгов вторника ускорили падение до 16%, до 567 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 602,8 доллара (-10,7%). А по состоянию на 10.22 мск показатель составляет 567,1 доллара (-16%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 675,1 доллара за тысячу кубометров.
Газовая конфорка - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 14,5%
10:55
 
ГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
