Средняя биржевая цена газа в Европе в понедельник стала рекордной за 3 года

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средняя цена газа в Европе в понедельник стала рекордной с 23 января 2023 года – 675 долларов за тысячу кубометров, выяснило РИА Новости, проанализировав данные лондонской биржи ICE. Расчетная – то есть средняя за торговую сессию – цена газа по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, расположенного в Нидерландах, по итогам понедельника составила 675 долларов за тысячу кубометров. Это максимум за три года – с 23 января 2023 года. Тогда показатель составил почти 745 долларов. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти неделей ранее. В тот понедельник газовые котировки подскакивали максимально на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник стоимость газа максимально поднималась на 45% и превышала 780 долларов за тысячу кубометров. Такой ценовой скачок начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран–экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире. Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что биржевые цены на газ в Европе могут превысить 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, если в Катаре не возобновится производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив из-за напряженности на Ближнем Востоке. Газовые котировки на европейском рынке накануне впервые с 11 января 2023 года превысили 800 долларов за тысячу кубометров. Максимально они росли на 28%, приближаясь к 820 долларам. Осложняет ситуацию на европейском рынке низкие запасы газа в подземных хранилищах. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас там осталось 29,4% запасов. Это один из самых низких показателей для этого времени за все время наблюдений – с 2011 года. Аналитики "Газпрома" подчеркивали, что текущая ситуация с подземными хранилищами в Европе существенно осложнит выполнение задачи восполнения запасов. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в феврале говорил, что завершение зимнего сезона в ЕС будет сложным. Тогда он охарактеризовал ситуацию на европейском рынке как критически напряженную. При этом с наступлением текущего вторник биржевые цены на газ коррекционно отступают, и по состоянию на 10.22 мск снижались на 16% от рекордных за три года 675 долларов за тысячу кубометров, до 567 долларов.

