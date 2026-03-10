Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потоки газа в Европу остаются стабильными вопреки кризису вокруг Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
Потоки газа в Европу остаются стабильными вопреки кризису вокруг Ирана
Потоки газа в Европу остаются стабильными вопреки кризису вокруг Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
Потоки газа в Европу остаются стабильными вопреки кризису вокруг Ирана
Блокировка Ормузского пролива привела к нестабильности на газовом рынке, но не повлияла на потоки газа в Европу, они остаются достаточными, заявила РИА Новости... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:34+0300
2026-03-10T14:34+0300
ГААГА, 10 мар - ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива привела к нестабильности на газовом рынке, но не повлияла на потоки газа в Европу, они остаются достаточными, заявила РИА Новости представитель компании Gasunie, отвечающей за транспортировку газа по Нидерландам и его транзит в другие страны Европы, Мари-Лу Грегуар. "Блокировка Ормузского пролива в основном привела к нестабильности на газовом рынке и высоким ценам. Однако потоки газа для Европы и Нидерландов по-прежнему достаточны", - сообщила представитель Gasunie. По словам Грегуар, в настоящее время нет опасений по поводу поставок газа в Европу из-за конфликта на Ближнем Востоке. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
14:34 10.03.2026
 
Потоки газа в Европу остаются стабильными вопреки кризису вокруг Ирана

Gasunie: потоки газа в Европу остаются стабильными вопреки кризису вокруг Ирана

ГААГА, 10 мар - ПРАЙМ. Блокировка Ормузского пролива привела к нестабильности на газовом рынке, но не повлияла на потоки газа в Европу, они остаются достаточными, заявила РИА Новости представитель компании Gasunie, отвечающей за транспортировку газа по Нидерландам и его транзит в другие страны Европы, Мари-Лу Грегуар.
"Блокировка Ормузского пролива в основном привела к нестабильности на газовом рынке и высоким ценам. Однако потоки газа для Европы и Нидерландов по-прежнему достаточны", - сообщила представитель Gasunie.
По словам Грегуар, в настоящее время нет опасений по поводу поставок газа в Европу из-за конфликта на Ближнем Востоке.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
