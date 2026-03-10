Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы газа в Нидерландах упали до 9% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/gaz-868172980.html
Запасы газа в Нидерландах упали до 9%
Запасы газа в Нидерландах упали до 9% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в Нидерландах упали до 9%
Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:41+0300
2026-03-10T14:41+0300
газ
нидерланды
gasunie
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3066f4cf0639d8d32ccc2a70aadf3fd0.jpg
ГААГА, 10 мар - ПРАЙМ. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар. В феврале сообщалось, что запасы газа в Нидерландах находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%. "В настоящее время заполненность газохранилищ (в Нидерландах) составляет 9%", - заявила представитель Gasunie во вторник. Она добавила, что зимний сезон в Нидерландах почти закончился, а именно на этот период и рассчитаны эти запасы.
https://1prime.ru/20260310/gaz-868172835.html
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_550626f475c890bf5dfcaa3b6879c08c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нидерланды, gasunie
Газ, НИДЕРЛАНДЫ, Gasunie
14:41 10.03.2026
 
Запасы газа в Нидерландах упали до 9%

Gasunie: Запасы газа в Нидерландах упали до 9%

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
Газовая горелка. Архивное фото
© Unsplash/Kwon Junho
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГААГА, 10 мар - ПРАЙМ. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар.
В феврале сообщалось, что запасы газа в Нидерландах находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%.
"В настоящее время заполненность газохранилищ (в Нидерландах) составляет 9%", - заявила представитель Gasunie во вторник.
Она добавила, что зимний сезон в Нидерландах почти закончился, а именно на этот период и рассчитаны эти запасы.
Газовая горелка
Потоки газа в ЕC остаются стабильными вопреки кризису, заявили в Gasunie
14:34
 
ГазНИДЕРЛАНДЫGasunie
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала