Запасы газа в Нидерландах упали до 9%

Запасы газа в Нидерландах упали до 9%

2026-03-10T14:41+0300

2026-03-10T14:41+0300

2026-03-10T14:41+0300

газ

нидерланды

gasunie

ГААГА, 10 мар - ПРАЙМ. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар. В феврале сообщалось, что запасы газа в Нидерландах находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%. "В настоящее время заполненность газохранилищ (в Нидерландах) составляет 9%", - заявила представитель Gasunie во вторник. Она добавила, что зимний сезон в Нидерландах почти закончился, а именно на этот период и рассчитаны эти запасы.

нидерланды

газ, нидерланды, gasunie