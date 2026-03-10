Запасы газа в Нидерландах упали до 9%

https://1prime.ru/20260310/gaz-868172980.html
ГААГА, 10 мар - ПРАЙМ. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар. В феврале сообщалось, что запасы газа в Нидерландах находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%. "В настоящее время заполненность газохранилищ (в Нидерландах) составляет 9%", - заявила представитель Gasunie во вторник. Она добавила, что зимний сезон в Нидерландах почти закончился, а именно на этот период и рассчитаны эти запасы.
