Биржевые цены на газ упали во вторник на 19 процентов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе упали во вторник на 19% - до 548 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 602,8 доллара (-10,7%), что стало ценовым максимумом. Последние фьючерсы торговались по 547,6 доллара (-18,9%) - это также стало ценовым минимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 675,1 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 февраля. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
