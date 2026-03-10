https://1prime.ru/20260310/gerb-868163283.html

В Магаданской области закрыли трассу Герба - Омсукчан

В Магаданской области закрыли трассу Герба - Омсукчан - 10.03.2026, ПРАЙМ

В Магаданской области закрыли трассу Герба - Омсукчан

Дорожники во вторник из-за метели закрыли для проезда трассу Герба - Омсукчан - это уже третья закрытая автодорога в Магаданской области, сообщает минтранс... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T05:31+0300

2026-03-10T05:31+0300

2026-03-10T05:31+0300

бизнес

общество

магаданская область

магадан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868163283.jpg?1773109914

МАГАДАН, 10 мар - ПРАЙМ. Дорожники во вторник из-за метели закрыли для проезда трассу Герба - Омсукчан - это уже третья закрытая автодорога в Магаданской области, сообщает минтранс региона. Ранее в Магаданской области были закрыты две автодороги, объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия. "Движение по автомобильной дороги Герба - Омсукчан со 164-го по 256-й километр закрыто с 12.15 (4.15 мск - ред.) 10 марта 2026 года для всех видов транспорта до 12.00 (4.00 мск - ред.) 11 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

магаданская область

магадан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , магаданская область, магадан