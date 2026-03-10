https://1prime.ru/20260310/gerb-868163283.html
В Магаданской области закрыли трассу Герба - Омсукчан
2026-03-10T05:31+0300
2026-03-10T05:31+0300
2026-03-10T05:31+0300
МАГАДАН, 10 мар - ПРАЙМ. Дорожники во вторник из-за метели закрыли для проезда трассу Герба - Омсукчан - это уже третья закрытая автодорога в Магаданской области, сообщает минтранс региона.
Ранее в Магаданской области были закрыты две автодороги, объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия.
"Движение по автомобильной дороги Герба - Омсукчан со 164-го по 256-й километр закрыто с 12.15 (4.15 мск - ред.) 10 марта 2026 года для всех видов транспорта до 12.00 (4.00 мск - ред.) 11 марта 2026 года в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.
