Цены на бензин в Германии достигли максимума с 2022 года

Цены на бензин в Германии достигли максимума с 2022 года

2026-03-10T23:55+0300

энергетика

германия

иран

ближний восток

алиса вайдель

БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Цена на самый дешевый бензин E10 в Германии превысила впервые с 2022 года отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро, сообщили в германском автоклубе ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках. Издание Stern ранее сообщало о длинных очередях на заправках в Германии связи с ожиданиями дальнейшего роста цен на топливо из-за эскалации ситуации вокруг Ирана. "Цены во вторник, 10 марта, также не показывают тенденции к снижению: E10 стоит 2,095 евро, а дизель - 2,237 евро за литр", - сообщается на сайте автоклуба. В последний раз такой скачок цен на топливо наблюдался в стране в 2022 году: на бензин в мае, а на дизель в сентябре, уточнили в автоклубе. Эксперты объединения прогнозируют дальнейший рост цен на бензин в Германии, несмотря на то, что стоимость нефти на мировом рынке начала частично снижаться. "Есть опасения, что может произойти эффект "ракеты и пера". Он описывает ситуацию, когда рост затрат быстро перекладывается на потребителей, а их снижение, напротив, происходит значительно медленнее", - пояснили в ADAC. Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль сообщил, что власти Германии обсуждают возможность использования стратегических запасов нефти на случай перебоев в поставках из-за событий на Ближнем Востоке, но пока не видят в этом необходимости. На фоне роста цен на топливо в Германии сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель призвала ранее власти Германии вступить в переговоры с Россией о возобновлении поставок энергоносителей. Аналогичный призыв также прозвучал со стороны лидера немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сары Вагенкнехт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

