Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана - 10.03.2026
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T19:23+0300
2026-03-10T19:23+0300
энергетика
мировая экономика
иран
сша
израиль
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_94795c9b322df6bb3f69087ce06b5c5d.jpg
ПАРИЖ, 10 мар - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля. "Ядерный потенциал уже уменьшен", - сказал гендиректор МАГАТЭ в эфире телеканала LCI. При этом он отметил, что ядерный потенциал у Ирана все еще существует. У Тегерана, по мнению Гросси, сохраняются запасы обогащенного урана. Агентство ISNA передавало 8 марта со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана, что ядерный объект в центральной части Ирана, провинции Исфахан, получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало. Ранее власти Ирана заявили, что США и Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
https://1prime.ru/20260310/magate-868172138.html
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
19:23 10.03.2026
 
Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана

Гросси: ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
ПАРИЖ, 10 мар - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля.
"Ядерный потенциал уже уменьшен", - сказал гендиректор МАГАТЭ в эфире телеканала LCI.
При этом он отметил, что ядерный потенциал у Ирана все еще существует. У Тегерана, по мнению Гросси, сохраняются запасы обогащенного урана.
Агентство ISNA передавало 8 марта со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана, что ядерный объект в центральной части Ирана, провинции Исфахан, получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
Ранее власти Ирана заявили, что США и Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе
ЭнергетикаМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
