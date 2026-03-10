Гросси заявил об уменьшении ядерного потенциала Ирана

https://1prime.ru/20260310/grossi-868180427.html

ПАРИЖ, 10 мар - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля. "Ядерный потенциал уже уменьшен", - сказал гендиректор МАГАТЭ в эфире телеканала LCI. При этом он отметил, что ядерный потенциал у Ирана все еще существует. У Тегерана, по мнению Гросси, сохраняются запасы обогащенного урана. Агентство ISNA передавало 8 марта со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана, что ядерный объект в центральной части Ирана, провинции Исфахан, получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало. Ранее власти Ирана заявили, что США и Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

