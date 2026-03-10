Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России - 10.03.2026
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в июле 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей под этим товарным знаком в России. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
21:08 10.03.2026
 
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России

Hyundai зарегистрировала товарный знак Kona в России

Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в июле 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей под этим товарным знаком в России.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Skoda зарегистрировала товарный знак в России
7 марта, 21:28
Заголовок открываемого материала