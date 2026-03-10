https://1prime.ru/20260310/hyundai-868183203.html
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T21:08+0300
2026-03-10T21:08+0300
2026-03-10T21:08+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
hyundai
роспатент
агр
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в ведомство в июле 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей под этим товарным знаком в России. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
https://1prime.ru/20260307/skoda-868114566.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ab44cf0f15992dcad940a9899307b13a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, hyundai, роспатент, агр
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Hyundai, Роспатент, АГР
Hyundai зарегистрировала новый товарный знак в России
Hyundai зарегистрировала товарный знак Kona в России