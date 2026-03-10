Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли вдвое
ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли вдвое на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли вдвое на фоне конфликта на Ближнем Востоке, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные лондонской биржи ICE.
После этого цены на газ перешли к стремительному росту. Уже 2 марта – в первый торговый день после обострения конфликта – котировки в моменте подскакивали на 50%, а на следующий день росли на 45%. Цены на газ 9 марта впервые за три года вплотную приблизились к 820 долларам, что стало ценовым максимумом торгов в понедельник.
Таким образом, за семь торговых сессий (27 февраля, со 2 по 6 марта, 9 марта) биржевые цены на газ в Европе выросли на 114%.
Осложняет ситуацию на газовом рынке Европы отсутствие поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Госкомпания QatarEnergy прекратила его производство на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран – экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире. Теперь Европе приходится бороться за свободные объемы СПГ с Азией.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали, что цены на газ на европейском рынке могут превысить 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, если Катар не возобновит производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив. Аналитики допускали, что Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года.
Тогда газовые котировки достигли исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчивых высоких цен на газ, как в 2021–2022 годах, не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.