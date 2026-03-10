Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли вдвое
Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли вдвое
19:29 10.03.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли вдвое

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли вдвое на фоне конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Сергей СтаростенкоГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Старостенко
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли вдвое на фоне конфликта на Ближнем Востоке, подсчитало РИА Новости, проанализировав данные лондонской биржи ICE.
До обострения конфликта газовые котировки опускались до 382 долларов. Такой ценовой минимум был достигнут 27 февраля – в последний торговый день перед тем, как США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана.
После этого цены на газ перешли к стремительному росту. Уже 2 марта – в первый торговый день после обострения конфликта – котировки в моменте подскакивали на 50%, а на следующий день росли на 45%. Цены на газ 9 марта впервые за три года вплотную приблизились к 820 долларам, что стало ценовым максимумом торгов в понедельник.
Таким образом, за семь торговых сессий (27 февраля, со 2 по 6 марта, 9 марта) биржевые цены на газ в Европе выросли на 114%.
Осложняет ситуацию на газовом рынке Европы отсутствие поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Госкомпания QatarEnergy прекратила его производство на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран – экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире. Теперь Европе приходится бороться за свободные объемы СПГ с Азией.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали, что цены на газ на европейском рынке могут превысить 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, если Катар не возобновит производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив. Аналитики допускали, что Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года.
Тогда газовые котировки достигли исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. Таких устойчивых высоких цен на газ, как в 2021–2022 годах, не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Газовая горелка
Запасы газа в Нидерландах упали до 9%
ЭнергетикаГазЕВРОПАКАТАРБЛИЖНИЙ ВОСТОКICEQatarEnergy
 
 
