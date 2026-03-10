https://1prime.ru/20260310/ingushetiya-868184732.html
Новак обсудил с главой Ингушетии перспективы газификации региона
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым перспективы газификации и модернизацию газораспределительной инфраструктуры республики, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. В рамках беседы рассмотрели социально-экономическое развитие субъекта, перспективы газификации и модернизацию газораспределительной инфраструктуры, реализацию мер на территории республики, направленных на повышение производительности труда в отраслях экономики региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что также обсуждалась модель экономического развития Ингушетии, включающая создание нескольких прорывных проектов, находящихся в зоне особого внимания Александра Новака. Среди них – Академия цифрового развития и ИТ-отель, создание тепличного комплекса общей площадью 22 гектара и птицекомплекса мощностью более 10 тысяч тонн в год, всесезонный туристско-рекреационный курорт "Армхи", а также реконструкция площади Согласия в Магасе. Кроме того, обсуждались проекты в области промышленности: алюминиевый кластер и создание индустриального парка "Джейрах". Помимо этого, сообщается, что на территории Ингушетии строятся несколько заводов, в том числе по производству бытовой химии, сжиженного природного газа с криогенным топливозаправочным пунктом, очистных сооружений.
