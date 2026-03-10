https://1prime.ru/20260310/investory-868173303.html

В Мосбирже назвали сумму вложений инвесторов в облигации на фондовом рынке

Частные инвесторы в феврале вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 190,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Частные инвесторы в феврале вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи 190,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении торговой площадки. При этом 48,6% составили вложения в рублевые ОФЗ, 35,8% - в рублевые корпоративные облигации, еще 15,7% - облигации в иностранной валюте. Сделки с долговыми ценными бумагами на вторичных торгах на Московской бирже в феврале совершали 739,3 тысячи частных инвесторов (+20% к февралю 2025 года). Их доля в объеме торгов облигациями составила 12,2%. Объем первичного размещения облигаций в феврале составил 1,8 триллиона рублей, из них размещения однодневных облигаций - 220 миллиардов рублей. Доля ОФЗ в объеме первичных размещений - 36% (29% в феврале 2025 года). Объем вторичных торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями в феврале достиг 2,1 триллиона рублей. В том числе объем вторичных торгов ОФЗ - более 1 триллиона рублей (+31,8% к февралю 2025 года), негосударственными облигациями - 692,8 миллиарда рублей. Среднедневной объем торгов составил 205,5 миллиарда рублей. В сегменте внебиржевых торгов с центральным контрагентом в феврале объем торгов составил 336,3 миллиарда рублей (рост в 2,1 раза к февралю 2025 года).

2026

