Иран заявил, что не закрывал Ормузский пролив
экономика
россия
ормузский пролив
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
мид
НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - ПРАЙМ. Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Добыча нефти, транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за атак и агрессии со стороны израильтян и американцев против нас. Так что именно они сделали весь регион небезопасным, и поэтому танкеры, суда боятся проходить через Ормузский пролив. Мы не закрывали этот пролив. Мы не препятствуем их навигации в этом проливе", - сказал Аракчи в интервью PBS.
Президента США Дональд Трамп ранее во вторник пообещал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он также отмечал, что США не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике.
