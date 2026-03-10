Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран заявил, что не закрывал Ормузский пролив - 10.03.2026, ПРАЙМ
Иран заявил, что не закрывал Ормузский пролив
Иран заявил, что не закрывал Ормузский пролив - 10.03.2026, ПРАЙМ
Иран заявил, что не закрывал Ормузский пролив
Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:49+0300
2026-03-10T03:49+0300
экономика
россия
ормузский пролив
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
мид
НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - ПРАЙМ. Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Добыча нефти, транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за атак и агрессии со стороны израильтян и американцев против нас. Так что именно они сделали весь регион небезопасным, и поэтому танкеры, суда боятся проходить через Ормузский пролив. Мы не закрывали этот пролив. Мы не препятствуем их навигации в этом проливе", - сказал Аракчи в интервью PBS. Президента США Дональд Трамп ранее во вторник пообещал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он также отмечал, что США не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике.
ормузский пролив
иран
сша
россия, ормузский пролив, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, мид
Экономика, РОССИЯ, Ормузский пролив, ИРАН, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД
03:49 10.03.2026
 
Иран заявил, что не закрывал Ормузский пролив

Аракчи: Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - ПРАЙМ. Иран не закрывал Ормузский пролив, не препятствует навигации, сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Добыча нефти, транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за атак и агрессии со стороны израильтян и американцев против нас. Так что именно они сделали весь регион небезопасным, и поэтому танкеры, суда боятся проходить через Ормузский пролив. Мы не закрывали этот пролив. Мы не препятствуем их навигации в этом проливе", - сказал Аракчи в интервью PBS.
Президента США Дональд Трамп ранее во вторник пообещал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он также отмечал, что США не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике.
 
