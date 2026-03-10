https://1prime.ru/20260310/iran-868167327.html
WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране
WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране
Вооруженные силы США за первые два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T09:38+0300
2026-03-10T09:38+0300
2026-03-10T09:38+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
израиль
washington post
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США за первые два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", - сообщает издание со ссылкой на трех американских чиновников. Как отмечает газета, количество истраченного высокотехнологичного вооружения США, запасы которого и без того малы, подчеркивает усиливающуюся обеспокоенность среди ряда членов Конгресса по поводу скорости, с которой операция против Ирана ослабляет боевую готовность Соединенных Штатов. Washington Post пишет, что вооруженные силы перенаправляют свои ресурсы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион. Как заявил в комментарии изданию представитель Пентагона Шон Парнелл, у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента и в любые сроки". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_311bd04ec003b1d5d5ff9c4314fa99de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, washington post, в мире
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Washington Post, В мире
WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране
WP: США за два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на $5,6 млрд