WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране

https://1prime.ru/20260310/iran-868167327.html
2026-03-10T09:38+0300
2026-03-10T09:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США за первые два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", - сообщает издание со ссылкой на трех американских чиновников. Как отмечает газета, количество истраченного высокотехнологичного вооружения США, запасы которого и без того малы, подчеркивает усиливающуюся обеспокоенность среди ряда членов Конгресса по поводу скорости, с которой операция против Ирана ослабляет боевую готовность Соединенных Штатов. Washington Post пишет, что вооруженные силы перенаправляют свои ресурсы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион. Как заявил в комментарии изданию представитель Пентагона Шон Парнелл, у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента и в любые сроки". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
09:38 10.03.2026
 
© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США за первые два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", - сообщает издание со ссылкой на трех американских чиновников.
Как отмечает газета, количество истраченного высокотехнологичного вооружения США, запасы которого и без того малы, подчеркивает усиливающуюся обеспокоенность среди ряда членов Конгресса по поводу скорости, с которой операция против Ирана ослабляет боевую готовность Соединенных Штатов.
Washington Post пишет, что вооруженные силы перенаправляют свои ресурсы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион.
Как заявил в комментарии изданию представитель Пентагона Шон Парнелл, у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента и в любые сроки".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
