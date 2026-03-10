https://1prime.ru/20260310/iran-868167327.html

WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране

WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ

WP узнала, сколько США потратили боеприпасов за два дня операции в Иране

Вооруженные силы США за первые два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T09:38+0300

2026-03-10T09:38+0300

2026-03-10T09:38+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

washington post

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы США за первые два дня операции против Ирана потратили боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. "За первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов", - сообщает издание со ссылкой на трех американских чиновников. Как отмечает газета, количество истраченного высокотехнологичного вооружения США, запасы которого и без того малы, подчеркивает усиливающуюся обеспокоенность среди ряда членов Конгресса по поводу скорости, с которой операция против Ирана ослабляет боевую готовность Соединенных Штатов. Washington Post пишет, что вооруженные силы перенаправляют свои ресурсы из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский регион. Как заявил в комментарии изданию представитель Пентагона Шон Парнелл, у ведомства есть "все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента и в любые сроки". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, washington post, в мире