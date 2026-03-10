https://1prime.ru/20260310/iran-868174406.html

Агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями, заявил МИД

2026-03-10T16:25+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнули, что агрессоры "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями, российская сторона также выразила сожаление, что от эскалации на Ближнем Востоке страдают мирные люди и объекты инфраструктуры, сообщили в МИД РФ. "Подчеркнуто, что агрессоры намеренно "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями. Выражено сожаление, что от боевых действий страдают мирные люди и гражданская инфраструктура во многих странах региона", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Алимова и Джалали. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

