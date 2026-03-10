https://1prime.ru/20260310/iran-868174406.html
Агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями, заявил МИД
Агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями, заявил МИД - 10.03.2026, ПРАЙМ
Агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями, заявил МИД
Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнули, что агрессоры "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T16:25+0300
2026-03-10T16:25+0300
2026-03-10T16:25+0300
мировая экономика
иран
ближний восток
сша
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119341_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a20bad9afbead53ebcdb5da34ae71c01.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнули, что агрессоры "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями, российская сторона также выразила сожаление, что от эскалации на Ближнем Востоке страдают мирные люди и объекты инфраструктуры, сообщили в МИД РФ. "Подчеркнуто, что агрессоры намеренно "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями. Выражено сожаление, что от боевых действий страдают мирные люди и гражданская инфраструктура во многих странах региона", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи Алимова и Джалали. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
https://1prime.ru/20260310/ssha-868163113.html
иран
ближний восток
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119341_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_162dd56380c44a7b1fa06ab4db7fd2ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, ближний восток, сша, мид рф
Мировая экономика, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, МИД РФ
Агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями, заявил МИД
МИД: агрессоры вбивают клин между Ираном и его арабскими соседями