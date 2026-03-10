На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном
Кошкович: ЕС стоит отменить санкции против России на фоне конфликта с Ираном
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций на фоне военной операции против Ирана, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети X.
Так эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о решении смягчить ограничения на поставки нефти для некоторых стран, чтобы удержать рост цен в условиях конфликта вокруг Ирана.
"Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера", — заявил Кошкович.
В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке. После заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране котировки скорректировались примерно до 90 долларов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России в нефтяной сфере из-за роста цен на топливо.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительных мер. При этом и в самих государствах Запада регулярно звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.