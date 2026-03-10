https://1prime.ru/20260310/iran-868176172.html

На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном

На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций на фоне военной операции против Ирана, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети X.Так эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о решении смягчить ограничения на поставки нефти для некоторых стран, чтобы удержать рост цен в условиях конфликта вокруг Ирана."Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера", — заявил Кошкович.По его мнению, у Евросоюза практически не осталось альтернативы, кроме восстановления отношений с Москвой.В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке. После заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране котировки скорректировались примерно до 90 долларов.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России в нефтяной сфере из-за роста цен на топливо.В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительных мер. При этом и в самих государствах Запада регулярно звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.

