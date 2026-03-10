Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном - 10.03.2026
На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном
На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном - 10.03.2026
На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном
Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций на фоне военной операции против Ирана, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:22+0300
2026-03-10T17:22+0300
иран
запад
москва
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций на фоне военной операции против Ирана, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети X.Так эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о решении смягчить ограничения на поставки нефти для некоторых стран, чтобы удержать рост цен в условиях конфликта вокруг Ирана."Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера", — заявил Кошкович.По его мнению, у Евросоюза практически не осталось альтернативы, кроме восстановления отношений с Москвой.В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке. После заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране котировки скорректировались примерно до 90 долларов.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России в нефтяной сфере из-за роста цен на топливо.В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительных мер. При этом и в самих государствах Запада регулярно звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.
иран
запад
москва
иран, запад, москва, дональд трамп, ес
ИРАН, ЗАПАД, МОСКВА, Дональд Трамп, ЕС
17:22 10.03.2026
 
На Западе призвали изменить позицию по России из-за ситуации с Ираном

Кошкович: ЕС стоит отменить санкции против России на фоне конфликта с Ираном

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу следует отказаться от антироссийских санкций на фоне военной операции против Ирана, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в соцсети X.
Так эксперт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о решении смягчить ограничения на поставки нефти для некоторых стран, чтобы удержать рост цен в условиях конфликта вокруг Ирана.
"Публичный позор". Выходка Зеленского вызвала ярость на Западе
17:19
"Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера", — заявил Кошкович.
По его мнению, у Евросоюза практически не осталось альтернативы, кроме восстановления отношений с Москвой.
В понедельник мировые цены на нефть поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года на фоне напряженности на Ближнем Востоке. После заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране котировки скорректировались примерно до 90 долларов.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России в нефтяной сфере из-за роста цен на топливо.
В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал ограничительных мер. При этом и в самих государствах Запада регулярно звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.
"Потеряем все". В США сделали мрачное признание о конфликте с Ираном
17:17
 
ИРАН ЗАПАД МОСКВА Дональд Трамп ЕС
 
 
