"Безумная идея". В США предупредили об опасном плане по Ирану
"Безумная идея". В США предупредили об опасном плане по Ирану - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Безумная идея". В США предупредили об опасном плане по Ирану
Привлечение курдских сил к военной операции против Ирана может привести к тяжелым последствиям, пишет издание The American Conservative.
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Привлечение курдских сил к военной операции против Ирана может привести к тяжелым последствиям, пишет издание The American Conservative."Наземное вторжение из Ирака может затянуть конфликт и увеличить число жертв. Это также может <…> распространить его на другие регионы", — говорится в материале.Как отмечает издание, подобный сценарий способен вызвать разногласия внутри НАТО из-за вовлечения Турции, имеющей связи с Тегераном, а также спровоцировать этнические столкновения."Поддержка курдского вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая станет насмешкой над историей и создаст риск вовлечения Ирака и других стран в конфликт, а также еще больше дестабилизирует регион и Иран", — резюмируется в статье.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил обеспечить воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам, если они попытаются установить контроль над частью западного Ирана. Однако 8 марта глава Белого дома заявил журналистам, что не хочет участия курдов в конфликте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
"Безумная идея". В США предупредили об опасном плане по Ирану
