2026-03-10T17:23+0300
2026-03-10T17:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Привлечение курдских сил к военной операции против Ирана может привести к тяжелым последствиям, пишет издание The American Conservative."Наземное вторжение из Ирака может затянуть конфликт и увеличить число жертв. Это также может &lt;…&gt; распространить его на другие регионы", — говорится в материале.Как отмечает издание, подобный сценарий способен вызвать разногласия внутри НАТО из-за вовлечения Турции, имеющей связи с Тегераном, а также спровоцировать этнические столкновения."Поддержка курдского вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая станет насмешкой над историей и создаст риск вовлечения Ирака и других стран в конфликт, а также еще больше дестабилизирует регион и Иран", — резюмируется в статье.Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил обеспечить воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам, если они попытаются установить контроль над частью западного Ирана. Однако 8 марта глава Белого дома заявил журналистам, что не хочет участия курдов в конфликте.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
17:23 10.03.2026
 
"Безумная идея". В США предупредили об опасном плане по Ирану

TAC: участие курдов в операции против Ирана может обернуться катастрофой

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Привлечение курдских сил к военной операции против Ирана может привести к тяжелым последствиям, пишет издание The American Conservative.
"Наземное вторжение из Ирака может затянуть конфликт и увеличить число жертв. Это также может <…> распространить его на другие регионы", — говорится в материале.
Как отмечает издание, подобный сценарий способен вызвать разногласия внутри НАТО из-за вовлечения Турции, имеющей связи с Тегераном, а также спровоцировать этнические столкновения.
"Поддержка курдского вторжения из Ирака вряд ли изменит исход войны. Это безумная идея, которая станет насмешкой над историей и создаст риск вовлечения Ирака и других стран в конфликт, а также еще больше дестабилизирует регион и Иран", — резюмируется в статье.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп предложил обеспечить воздушное прикрытие и другую поддержку иранским курдам, если они попытаются установить контроль над частью западного Ирана. Однако 8 марта глава Белого дома заявил журналистам, что не хочет участия курдов в конфликте.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории ИРИ, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика отвечает атаками по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
