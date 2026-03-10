https://1prime.ru/20260310/jurist-868161274.html

Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей

Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей - 10.03.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей

Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T03:43+0300

2026-03-10T03:43+0300

2026-03-10T03:43+0300

бизнес

общество

рф

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868161274.jpg?1773103382

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут грозить исправительные работы или арест, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если вред здоровью легкий или средний, то помимо гражданско-правовой владельца животного привлекут и к административной ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к содержанию животных"), штраф по которой достигает 30 тысяч рублей. Если собака, например, серьезно повредила конечность или лицо ребенка, владельцу могут грозить исправительные работы или арест", - рассказал Хаминский. Юрист отметил, что если будет доказано, что хозяин намеренно натравил пса на человека, это квалифицируется как умышленное преступление и владельцу собаки будет грозить реальный срок лишения свободы. Кроме того, согласно статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"), хозяин собаки в полном объеме возмещает ущерб, причиненные гражданину и его имуществу. "С точки зрения закона, собака это тоже имущество. Если ваша собака покусала чужую, вы обязаны возместить стоимость ветеринарных услуг и компенсировать ее рыночную стоимость", - добавил Хаминский. Юрист подчеркнул, что использование намордника и поводка в общественном месте - это юридическая страховка владельца собаки.

рф

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, москва, московская область