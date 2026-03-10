Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей - 10.03.2026
Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей
Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей - 10.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей
Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:43+0300
2026-03-10T03:43+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут грозить исправительные работы или арест, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если вред здоровью легкий или средний, то помимо гражданско-правовой владельца животного привлекут и к административной ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к содержанию животных"), штраф по которой достигает 30 тысяч рублей. Если собака, например, серьезно повредила конечность или лицо ребенка, владельцу могут грозить исправительные работы или арест", - рассказал Хаминский. Юрист отметил, что если будет доказано, что хозяин намеренно натравил пса на человека, это квалифицируется как умышленное преступление и владельцу собаки будет грозить реальный срок лишения свободы. Кроме того, согласно статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"), хозяин собаки в полном объеме возмещает ущерб, причиненные гражданину и его имуществу. "С точки зрения закона, собака это тоже имущество. Если ваша собака покусала чужую, вы обязаны возместить стоимость ветеринарных услуг и компенсировать ее рыночную стоимость", - добавил Хаминский. Юрист подчеркнул, что использование намордника и поводка в общественном месте - это юридическая страховка владельца собаки.
Юрист рассказал о штрафах для владельцев собак, напавших на людей

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут грозить исправительные работы или арест, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если вред здоровью легкий или средний, то помимо гражданско-правовой владельца животного привлекут и к административной ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к содержанию животных"), штраф по которой достигает 30 тысяч рублей. Если собака, например, серьезно повредила конечность или лицо ребенка, владельцу могут грозить исправительные работы или арест", - рассказал Хаминский.
Юрист отметил, что если будет доказано, что хозяин намеренно натравил пса на человека, это квалифицируется как умышленное преступление и владельцу собаки будет грозить реальный срок лишения свободы.
Кроме того, согласно статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"), хозяин собаки в полном объеме возмещает ущерб, причиненные гражданину и его имуществу.
"С точки зрения закона, собака это тоже имущество. Если ваша собака покусала чужую, вы обязаны возместить стоимость ветеринарных услуг и компенсировать ее рыночную стоимость", - добавил Хаминский.
Юрист подчеркнул, что использование намордника и поводка в общественном месте - это юридическая страховка владельца собаки.
 
