Юристы рассказали, когда россияне начнут получать штрафы за борщевик
Юристы рассказали, когда россияне начнут получать штрафы за борщевик - 10.03.2026, ПРАЙМ
Юристы рассказали, когда россияне начнут получать штрафы за борщевик
10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:15+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне начнут получать штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках в начале лета, рассказали РИА Недвижимость юристы.
В России с 1 марта вступил закон, обязывающий владельцев любых земельных участков, включая дачные и садовые, принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. До этого борьба с произрастанием сорных растений регулировалась только в отношении сельскохозяйственных земель.
"С 1 марта штрафы для физлиц за нарушение требований этого закона составят от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 700 тысяч рублей", – сообщила директор АНО "Академия современной юриспруденции" Елена Гринь.
Реальная угроза штрафов возникнет примерно с мая-июня 2026 года, с началом вегетационного сезона, когда растения пойдут в рост и станут видимыми, считает управляющий партнер юридического бюро Zharov Group Евгений Жаров. "Именно тогда муниципальные инспекторы и сотрудники Россельхознадзора начнут активные рейды и осмотры участков. Главный нюанс для владельцев: штрафуют не за факт наличия борщевика на участке, а за непринятие мер по его уничтожению", – сказал он.
Контролировать соблюдение требований по борьбе с борщевиком, пояснила Гринь, будут сразу три государственных органа: за сельскохозяйственные угодья отвечает Россельхознадзор, муниципальные земли – местные инспекции по земельному контролю, соблюдение земельного законодательства в целом – Росреестр. "Поводом для проверки могут стать жалоба соседей, плановый рейд или мониторинг территории с фотофиксацией", – уточнила она.
Как указал советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов, точный размер взыскания зависит от того, есть ли в регионе, где находится участок, собственный закон о борьбе с опасными растениями.
"Если в вашем регионе еще не приняты специальные поправки в закон об административных нарушениях, как, например, в Свердловской области или Приморском крае, то наказание наступает по общей статье 8.7 КоАП РФ, штраф для граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей. Если в регионе принят свой закон, то штрафы будут такими, как установлено в нем, зачастую ниже, чем федеральные", – рассказал он.
Но в скором времени региональные штрафы сравняются с федеральными, считает Абросимов.
Однако, по мнению председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, проблему штрафами не решить, скорее, придется постепенно изымать заросшие опасными инвазивными растениями территории у недобросовестных крупных землевладельцев, а для владельцев небольших участков проблема борщевика менее актуальна. По его словам, в России выявлено 20 миллионов гектаров неиспользуемых по назначению сельхозугодий, и борщевик разрастается именно на них.
В любом случае юристы рекомендуют владельцам земли не ждать официальных предписаний, а действовать превентивно.
"Уточните в администрации своего района или на официальном портале региона актуальный перечень растений, с которыми нужно бороться, и зафиксируйте на фото состояние участка до начала работ. Сохраняйте чеки на покупку гербицидов или оплату услуг по покосу – в случае проверки это главное доказательство, что вы не бездействовали, а вели борьбу с опасным сорняком", – посоветовал Жаров.
