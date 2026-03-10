https://1prime.ru/20260310/juristy-868161027.html

Юристы рассказали, когда россияне начнут получать штрафы за борщевик

Юристы рассказали, когда россияне начнут получать штрафы за борщевик - 10.03.2026, ПРАЙМ

Юристы рассказали, когда россияне начнут получать штрафы за борщевик

Россияне начнут получать штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках в начале лета, рассказали РИА Недвижимость юристы. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T03:15+0300

2026-03-10T03:15+0300

2026-03-10T03:15+0300

общество

бизнес

свердловская область

приморский край

рф

россельхознадзор

росреестр

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868161027.jpg?1773101754

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне начнут получать штрафы за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках в начале лета, рассказали РИА Недвижимость юристы. В России с 1 марта вступил закон, обязывающий владельцев любых земельных участков, включая дачные и садовые, принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. До этого борьба с произрастанием сорных растений регулировалась только в отношении сельскохозяйственных земель. "С 1 марта штрафы для физлиц за нарушение требований этого закона составят от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 700 тысяч рублей", – сообщила директор АНО "Академия современной юриспруденции" Елена Гринь. Реальная угроза штрафов возникнет примерно с мая-июня 2026 года, с началом вегетационного сезона, когда растения пойдут в рост и станут видимыми, считает управляющий партнер юридического бюро Zharov Group Евгений Жаров. "Именно тогда муниципальные инспекторы и сотрудники Россельхознадзора начнут активные рейды и осмотры участков. Главный нюанс для владельцев: штрафуют не за факт наличия борщевика на участке, а за непринятие мер по его уничтожению", – сказал он. Контролировать соблюдение требований по борьбе с борщевиком, пояснила Гринь, будут сразу три государственных органа: за сельскохозяйственные угодья отвечает Россельхознадзор, муниципальные земли – местные инспекции по земельному контролю, соблюдение земельного законодательства в целом – Росреестр. "Поводом для проверки могут стать жалоба соседей, плановый рейд или мониторинг территории с фотофиксацией", – уточнила она. Как указал советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов, точный размер взыскания зависит от того, есть ли в регионе, где находится участок, собственный закон о борьбе с опасными растениями. "Если в вашем регионе еще не приняты специальные поправки в закон об административных нарушениях, как, например, в Свердловской области или Приморском крае, то наказание наступает по общей статье 8.7 КоАП РФ, штраф для граждан составит от 20 до 50 тысяч рублей. Если в регионе принят свой закон, то штрафы будут такими, как установлено в нем, зачастую ниже, чем федеральные", – рассказал он. Но в скором времени региональные штрафы сравняются с федеральными, считает Абросимов. Однако, по мнению председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, проблему штрафами не решить, скорее, придется постепенно изымать заросшие опасными инвазивными растениями территории у недобросовестных крупных землевладельцев, а для владельцев небольших участков проблема борщевика менее актуальна. По его словам, в России выявлено 20 миллионов гектаров неиспользуемых по назначению сельхозугодий, и борщевик разрастается именно на них. В любом случае юристы рекомендуют владельцам земли не ждать официальных предписаний, а действовать превентивно. "Уточните в администрации своего района или на официальном портале региона актуальный перечень растений, с которыми нужно бороться, и зафиксируйте на фото состояние участка до начала работ. Сохраняйте чеки на покупку гербицидов или оплату услуг по покосу – в случае проверки это главное доказательство, что вы не бездействовали, а вели борьбу с опасным сорняком", – посоветовал Жаров.

свердловская область

приморский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, свердловская область, приморский край, рф, россельхознадзор, росреестр, госдума