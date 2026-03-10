https://1prime.ru/20260310/khrusch-868185755.html

"Селигдар" активно реализует золото и серебро на внутреннем рынке

экономика

ближний восток

рф

якутия

гохран

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. "Селигдар" активно реализует золото и серебро на внутреннем рынке в текущих условиях рыночной конъюнктуры, которая изменилась в связи с событиями на Ближнем Востоке - продажи уходят уполномоченным банкам, на Московскую биржу и в Гохран России, рассказал президент полиметаллического холдинга Александр Хрущ. По его словам, "стратегия продаж холдинга достаточно гибкая и весьма адаптивна к изменениям рыночной конъюнктуры", а благодаря этому удается находить наиболее привлекательные варианты реализации продукции на рынке с учетом текущих условий. "Структура наших продаж как по золоту, так и по серебру выглядит примерно следующим образом: 75-80% уходит в реализацию уполномоченным банкам, 15-20% - на Московскую биржу, оставшаяся часть - до 10% приходится на Гохран России и прямые поставки", - написал он в своем официальном Telegram-канале, комментируя вопрос реализации продукции в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Как отмечает Хрущ, оловянная руда и оловянные концентраты, которые также добывает холдинг, тоже потребляются в России. "Новосибирский оловянный комбинат" ("НОК") является основным потребителем оловянного сырья компании, которое преимущественно используется для производства необработанного (металлического) олова. "По оценкам, доля потребления ООО "НОК" оловянного концентрата превышает 95% от общего потребления внутри страны", - пишет президент полиметаллического холдинга. Медь и вольфрам, добываемые холдингом, тоже активно реализуются и востребованы на внутреннем рынке, добавляет Хрущ. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.

