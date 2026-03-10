Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T11:56+0300
2026-03-10T11:56+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации". "На сегодня, с 2021 года, благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры. Особый акцент мы делаем на модернизации жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной отрасли, где десятилетиями копились проблемы", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства. По словам вице-премьера, также за счет инфраструктурных кредитов заменили более 2 тысяч километров коммунальных сетей.
11:56 10.03.2026
 
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России

Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин . Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации".
"На сегодня, с 2021 года, благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры. Особый акцент мы делаем на модернизации жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной отрасли, где десятилетиями копились проблемы", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства.
По словам вице-премьера, также за счет инфраструктурных кредитов заменили более 2 тысяч километров коммунальных сетей.
Хуснуллин назвал семь регионов лидерами по вводу жилья в России
4 марта, 19:06
 
РОССИЯ
 
 
