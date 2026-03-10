https://1prime.ru/20260310/khusnullin-868169226.html
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T11:56+0300
2026-03-10T11:56+0300
2026-03-10T11:56+0300
россия
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4fd3e8b2c26c96998448a273d267334.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации". "На сегодня, с 2021 года, благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры. Особый акцент мы делаем на модернизации жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной отрасли, где десятилетиями копились проблемы", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства. По словам вице-премьера, также за счет инфраструктурных кредитов заменили более 2 тысяч километров коммунальных сетей.
https://1prime.ru/20260304/khusnullin-868018258.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_652ea471de3ef5a9779eef6969b3e38f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, марат хуснуллин
РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин
провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин
выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации".
"На сегодня, с 2021 года, благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры. Особый акцент мы делаем на модернизации жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной отрасли, где десятилетиями копились проблемы", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства.
По словам вице-премьера, также за счет инфраструктурных кредитов заменили более 2 тысяч километров коммунальных сетей.
Хуснуллин назвал семь регионов лидерами по вводу жилья в России