Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России

Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России

10.03.2026

2026-03-10T11:56+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более 1 тысячи объектов и мероприятий завершили с 2021 года благодаря инфраструктурным кредитам, особый акцент - на отрасли ЖКХ, доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации". "На сегодня, с 2021 года, благодаря инфраструктурным кредитам в России завершено более 1 тысячи объектов и мероприятий в сферах коммунальной, социальной, дорожной и другой важной для граждан инфраструктуры. Особый акцент мы делаем на модернизации жилищно-коммунального хозяйства как наиболее сложной отрасли, где десятилетиями копились проблемы", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства. По словам вице-премьера, также за счет инфраструктурных кредитов заменили более 2 тысяч километров коммунальных сетей.

