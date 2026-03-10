https://1prime.ru/20260310/khusnullin-868169676.html

Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года

Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года - 10.03.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года

Почти 42 миллионов квадратных метров жилья введено в России с 2021 года за счет инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов, бюджеты... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T12:33+0300

2026-03-10T12:33+0300

2026-03-10T12:33+0300

недвижимость

рф

марат хуснуллин

михаил мишустин

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83457/83/834578378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78c9d0e9a8ea1ad1622fe9a7981fd876.jpg

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 42 миллионов квадратных метров жилья введено в России с 2021 года за счет инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов, бюджеты регионов за этот период пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации". "С 2021 года благодаря проектам с привлечением инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов в России введено почти 42 миллиона квадратных метров (жилья - ред.), создано более 200 тысяч рабочих мест, бюджеты регионов пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства. По словам вице-премьера, с 2025 года в продолжение программы "Инфраструктура бюджетных кредитов" кабмином был запущен механизм казначейских инфраструктурных кредитов. На сегодняшний день правительственной комиссией по региональному развитию совместно с Минфином и Минэкономразвития одобрено 267 проектов, которые включили в себя 755 объектов и мероприятий, сказал Хуснуллин.

https://1prime.ru/20260310/khusnullin-868169226.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, рф, марат хуснуллин, михаил мишустин, минфин