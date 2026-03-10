https://1prime.ru/20260310/khusnullin-868169676.html
Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 42 миллионов квадратных метров жилья введено в России с 2021 года за счет инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов, бюджеты регионов за этот период пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации". "С 2021 года благодаря проектам с привлечением инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов в России введено почти 42 миллиона квадратных метров (жилья - ред.), создано более 200 тысяч рабочих мест, бюджеты регионов пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства. По словам вице-премьера, с 2025 года в продолжение программы "Инфраструктура бюджетных кредитов" кабмином был запущен механизм казначейских инфраструктурных кредитов. На сегодняшний день правительственной комиссией по региональному развитию совместно с Минфином и Минэкономразвития одобрено 267 проектов, которые включили в себя 755 объектов и мероприятий, сказал Хуснуллин.
