Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года - 10.03.2026
Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года
Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года
2026-03-10T12:33+0300
2026-03-10T12:33+0300
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 42 миллионов квадратных метров жилья введено в России с 2021 года за счет инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов, бюджеты регионов за этот период пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации". "С 2021 года благодаря проектам с привлечением инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов в России введено почти 42 миллиона квадратных метров (жилья - ред.), создано более 200 тысяч рабочих мест, бюджеты регионов пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства. По словам вице-премьера, с 2025 года в продолжение программы "Инфраструктура бюджетных кредитов" кабмином был запущен механизм казначейских инфраструктурных кредитов. На сегодняшний день правительственной комиссией по региональному развитию совместно с Минфином и Минэкономразвития одобрено 267 проектов, которые включили в себя 755 объектов и мероприятий, сказал Хуснуллин.
недвижимость, рф, марат хуснуллин, михаил мишустин, минфин
Недвижимость, РФ, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Минфин
12:33 10.03.2026
 
Хуснуллин рассказал о поступлениях в бюджеты регионов с 2021 года

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Почти 42 миллионов квадратных метров жилья введено в России с 2021 года за счет инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов, бюджеты регионов за этот период пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами, на котором Хуснуллин выступил с докладом "Об инфраструктурном развитии в регионах Российской Федерации".
"С 2021 года благодаря проектам с привлечением инфраструктурных, бюджетных и специальных казначейских кредитов в России введено почти 42 миллиона квадратных метров (жилья - ред.), создано более 200 тысяч рабочих мест, бюджеты регионов пополнились почти на 250 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов", - сказал Хуснуллин на совещании с заместителями председателя правительства.
По словам вице-премьера, с 2025 года в продолжение программы "Инфраструктура бюджетных кредитов" кабмином был запущен механизм казначейских инфраструктурных кредитов. На сегодняшний день правительственной комиссией по региональному развитию совместно с Минфином и Минэкономразвития одобрено 267 проектов, которые включили в себя 755 объектов и мероприятий, сказал Хуснуллин.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Хуснуллин рассказал о модернизации ЖКХ в России
НедвижимостьРФМарат ХуснуллинМихаил МишустинМинфин
 
 
