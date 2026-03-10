https://1prime.ru/20260310/kino-868165957.html

Названы самые кассовые фильмы праздничного кинопроката в России

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Фильм "Царевна-лягушка 2" стал самым кассовым фильмом в российском кинопрокате в праздничные выходные с 7 по 9 марта, выяснило РИА Новости. Картина Александра Амирова "Царевна-лягушка 2", продолжающая историю прошлогоднего фильма "Царевна-лягушка" с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях, вышла в прокат 5 марта. Общие сборы фильма превысили 200 миллионов рублей, а в праздничные дни с 7 по 9 марта он заработал порядка 178 миллионов рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фильм за этот период посмотрело более 400 тысяч зрителей, при этом наиболее востребованы были сеансы в сам Международный женский день 8 марта: их посетили более 180 тысяч человек, а киносборы в этот день составили более 80 миллионов рублей. Вторым по популярности у россиян стал лидер февральских праздников - картина Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане" по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина: за период с 7 по 9 марта фильм оставался востребованным у зрителя и заработал почти 170 миллионов рублей, кинопоказы посетили порядка 369 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает комедия "Новая теща" с Марией Ароновой, ставший продолжением фильма 2023 года с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым. В праздничные дни ее пришли посмотреть в кинотеатры более 275 тысяч россиян, а киносборы за этот период составили более 141 миллиона рублей. В пятерку лидеров кинопроката за праздничные выходные вошли также черная комедия с элементами триллера "Наследник" и фильма по мотивам одноименного нон-фикшн-бестселлера Ольги Примаченко "К себе нежно": первый заработал порядка 70,9 миллиона рублей, а второй - почти 60 миллионов рублей и привлек в кинотеатры более 109 тысяч человек. В топ-20 картин вошли также релизы, посвященные Международному женскому дню: например, ромком "Тюльпаны" с Гошей Куценко, Еленой Яковлевой, Варварой Щербаковой и Славой Копейкиным. Фильм состоит из пяти новелл, в которых героев из разных российских городов объединяет праздничная суета перед 8 марта. Картина стала седьмой в праздничном кинопрокате, ее посмотрели более 120 тысяч зрителей.

