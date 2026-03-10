Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260310/kitaj-868165325.html
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5%
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5%
Китай по итогам первых двух месяцев 2026 года нарастил импорт нефти и угля в натуральном выражении на 15,8% и 1,5% соответственно, при этом сократил импорт... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T07:47+0300
2026-03-10T07:47+0300
энергетика
газ
экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868165325.jpg?1773118077
ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Китай по итогам первых двух месяцев 2026 года нарастил импорт нефти и угля в натуральном выражении на 15,8% и 1,5% соответственно, при этом сократил импорт природного газа на 1,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в январе-феврале вырос на 15,8% в годовом выражении, до 96,934 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 44,32 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в феврале Китай импортировал 48,045 миллиона тонн нефти на 22,203 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа за первые два месяца 2026 года сократился на 1,1% в годовом выражении и составил 20,016 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель снизился на 12,7%, до 8,44 миллиарда долларов. В феврале Китай импортировал 8,536 миллиона тонн природного газа на 3,4 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-февраль вырос на 1,5% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом и составил 77,22 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 5,78 миллиарда долларов (в стоимостном выражении снижение составило 10,4%). В феврале Китай импортировал 30,94 миллиона тонн угля на 2,25 миллиарда долларов. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн, импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, кнр
Энергетика, Газ, Экономика, КИТАЙ, КНР
07:47 10.03.2026
 
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5%

Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля в натуральном выражении на 15,8% и 1,5%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Китай по итогам первых двух месяцев 2026 года нарастил импорт нефти и угля в натуральном выражении на 15,8% и 1,5% соответственно, при этом сократил импорт природного газа на 1,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Импорт нефти Китаем в январе-феврале вырос на 15,8% в годовом выражении, до 96,934 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 44,32 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в феврале Китай импортировал 48,045 миллиона тонн нефти на 22,203 миллиарда долларов.
Объем импорта природного газа за первые два месяца 2026 года сократился на 1,1% в годовом выражении и составил 20,016 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель снизился на 12,7%, до 8,44 миллиарда долларов. В феврале Китай импортировал 8,536 миллиона тонн природного газа на 3,4 миллиарда долларов.
Импорт угля за январь-февраль вырос на 1,5% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом и составил 77,22 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 5,78 миллиарда долларов (в стоимостном выражении снижение составило 10,4%). В феврале Китай импортировал 30,94 миллиона тонн угля на 2,25 миллиарда долларов.
Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн, импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала