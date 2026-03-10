Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5%

https://1prime.ru/20260310/kitaj-868165325.html

ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Китай по итогам первых двух месяцев 2026 года нарастил импорт нефти и угля в натуральном выражении на 15,8% и 1,5% соответственно, при этом сократил импорт природного газа на 1,1% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Импорт нефти Китаем в январе-феврале вырос на 15,8% в годовом выражении, до 96,934 миллиона тонн. В стоимостном выражении закупка обошлась стране в 44,32 миллиарда долларов, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно данным таможни, в феврале Китай импортировал 48,045 миллиона тонн нефти на 22,203 миллиарда долларов. Объем импорта природного газа за первые два месяца 2026 года сократился на 1,1% в годовом выражении и составил 20,016 миллиона тонн. В стоимостном выражении показатель снизился на 12,7%, до 8,44 миллиарда долларов. В феврале Китай импортировал 8,536 миллиона тонн природного газа на 3,4 миллиарда долларов. Импорт угля за январь-февраль вырос на 1,5% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом и составил 77,22 миллиона тонн. Закупки обошлись Китаю в 5,78 миллиарда долларов (в стоимостном выражении снижение составило 10,4%). В феврале Китай импортировал 30,94 миллиона тонн угля на 2,25 миллиарда долларов. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 4,4%, до 577,726 миллиона тонн, импорт природного газа снизился на 2,8% - до 127,865 миллиона тонн, ввоз угля упал на 9,6%, до 490,27 миллиона тонн.

