Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца
ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Объем китайского экспорта редкоземельных элементов за январь-февраль составил 10,468 тысячи тонн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажа редкоземельных элементов за отчетный период принесла КНР 68,6 миллиона долларов, снижение показателя в годовом выражении составило 15,9%. Согласно данным ведомства, в феврале Китай поставил за границу 4,407 тысячи тонн редкоземельных элементов на 25 миллионов долларов. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов - самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. За день до начала действия новых мер Китай отложил введение соответствующих ограничений до 10 ноября 2026 года. Ранее ведомство сообщило, что объем китайского экспорта редкоземельных элементов в 2025 году вырос на 12,9% и составил 62,58 тысячи тонн.
ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Объем китайского экспорта редкоземельных элементов за январь-февраль составил 10,468 тысячи тонн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажа редкоземельных элементов за отчетный период принесла КНР 68,6 миллиона долларов, снижение показателя в годовом выражении составило 15,9%.
Согласно данным ведомства, в феврале Китай поставил за границу 4,407 тысячи тонн редкоземельных элементов на 25 миллионов долларов.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов - самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием.
Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. За день до начала действия новых мер Китай отложил введение соответствующих ограничений до 10 ноября 2026 года.
Ранее ведомство сообщило, что объем китайского экспорта редкоземельных элементов в 2025 году вырос на 12,9% и составил 62,58 тысячи тонн.
