https://1prime.ru/20260310/kitay-868166529.html

Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца

Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца - 10.03.2026, ПРАЙМ

Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца

Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T08:59+0300

2026-03-10T08:59+0300

2026-03-10T08:59+0300

россия

промышленность

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Объем китайского экспорта редкоземельных элементов за январь-февраль составил 10,468 тысячи тонн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажа редкоземельных элементов за отчетный период принесла КНР 68,6 миллиона долларов, снижение показателя в годовом выражении составило 15,9%. Согласно данным ведомства, в феврале Китай поставил за границу 4,407 тысячи тонн редкоземельных элементов на 25 миллионов долларов. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов - самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. За день до начала действия новых мер Китай отложил введение соответствующих ограничений до 10 ноября 2026 года. Ранее ведомство сообщило, что объем китайского экспорта редкоземельных элементов в 2025 году вырос на 12,9% и составил 62,58 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20260310/kitaj-868165325.html

https://1prime.ru/20260113/minpromtorg-866452050.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, китай