Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/kitay-868166529.html
Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца
Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца - 10.03.2026, ПРАЙМ
Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца
Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T08:59+0300
2026-03-10T08:59+0300
россия
промышленность
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Объем китайского экспорта редкоземельных элементов за январь-февраль составил 10,468 тысячи тонн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажа редкоземельных элементов за отчетный период принесла КНР 68,6 миллиона долларов, снижение показателя в годовом выражении составило 15,9%. Согласно данным ведомства, в феврале Китай поставил за границу 4,407 тысячи тонн редкоземельных элементов на 25 миллионов долларов. Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов - самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. За день до начала действия новых мер Китай отложил введение соответствующих ограничений до 10 ноября 2026 года. Ранее ведомство сообщило, что объем китайского экспорта редкоземельных элементов в 2025 году вырос на 12,9% и составил 62,58 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20260310/kitaj-868165325.html
https://1prime.ru/20260113/minpromtorg-866452050.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, китай
РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ
08:59 10.03.2026
 
Китай нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23 процента за два месяца

Китай в январе-феврале нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 10 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2026 года нарастил экспорт редкоземельных металлов на 23%, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Объем китайского экспорта редкоземельных элементов за январь-февраль составил 10,468 тысячи тонн, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажа редкоземельных элементов за отчетный период принесла КНР 68,6 миллиона долларов, снижение показателя в годовом выражении составило 15,9%.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Китай за два месяца нарастил импорт нефти и угля на 15,8% и 1,5%
07:47
Согласно данным ведомства, в феврале Китай поставил за границу 4,407 тысячи тонн редкоземельных элементов на 25 миллионов долларов.
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов - самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием.
Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. За день до начала действия новых мер Китай отложил введение соответствующих ограничений до 10 ноября 2026 года.
Ранее ведомство сообщило, что объем китайского экспорта редкоземельных элементов в 2025 году вырос на 12,9% и составил 62,58 тысячи тонн.
Процесс розлива ферросплава - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов
13 января, 19:10
 
РОССИЯПромышленностьКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала