Замглавы МИД России и посол Пакистана обсудили ситуацию вокруг Ирана

2026-03-10T17:00+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко во вторник принял посла Пакистана в РФ Файсала Ниаза Тирмизи, они обсудили обострение напряженности в ближневосточном регионе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Десятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации... Борисенко принял посла Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Файсала Ниаза Тирмизи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Основное внимание уделено обострению напряженности в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

мировая экономика, россия, пакистан, рф, мид