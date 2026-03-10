https://1prime.ru/20260310/konflikt-868174903.html
Замглавы МИД России и посол Пакистана обсудили ситуацию вокруг Ирана
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко во вторник принял посла Пакистана в РФ Файсала Ниаза Тирмизи, они обсудили обострение напряженности в ближневосточном регионе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Десятого марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации... Борисенко принял посла Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Файсала Ниаза Тирмизи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Основное внимание уделено обострению напряженности в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.
