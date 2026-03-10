https://1prime.ru/20260310/kreml-868170905.html

В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес

В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес - 10.03.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес

10.03.2026

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ. "Что касается проблем, которые это (отключение - ред.) представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.

