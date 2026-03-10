Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес - 10.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260310/kreml-868170905.html
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T13:42+0300
2026-03-10T13:42+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ. "Что касается проблем, которые это (отключение - ред.) представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
рф
технологии, россия, рф, дмитрий песков
Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
13:42 10.03.2026
 
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес

Песков прокомментировал влияние возможных ограничений связи на бизнес

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ.
"Что касается проблем, которые это (отключение - ред.) представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
