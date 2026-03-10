https://1prime.ru/20260310/kreml-868170905.html
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T13:42+0300
2026-03-10T13:42+0300
2026-03-10T13:42+0300
технологии
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866787732_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f97520d2b3290ada1394f4230d2fa08.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предметом для дополнительного анализа последствия для бизнеса возможных ограничений связи в ряде городов РФ. "Что касается проблем, которые это (отключение - ред.) представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
https://1prime.ru/20260309/kreml-868144780.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866787732_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bcf07712c626ece743b62fab1a495832.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, дмитрий песков
Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали влияние возможных ограничений связи на бизнес
Песков прокомментировал влияние возможных ограничений связи на бизнес