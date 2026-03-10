Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.03.2026
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
россия
иран
рф
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не говорит о том, что российский лидер стал посредником в ближневосточном урегулировании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, такого вывода сделать нельзя и не следует делать таких выводов", - сказал Песков отвечая на вопрос, можно ли после звонка двух глав государств сделать вывод, что Путин становится посредником в урегулировании конфликта в Иране.
иран
рф
россия, иран, рф, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, ИРАН, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
14:03 10.03.2026
 
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не говорит о том, что российский лидер стал посредником в ближневосточном урегулировании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, такого вывода сделать нельзя и не следует делать таких выводов", - сказал Песков отвечая на вопрос, можно ли после звонка двух глав государств сделать вывод, что Путин становится посредником в урегулировании конфликта в Иране.
РОССИЯ ИРАН РФ Владимир Путин Дмитрий Песков Дональд Трамп
 
 
