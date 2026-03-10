https://1prime.ru/20260310/kreml-868171163.html
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана
Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не говорит о том, что российский лидер стал... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:03+0300
2026-03-10T14:03+0300
2026-03-10T14:03+0300
россия
иран
рф
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не говорит о том, что российский лидер стал посредником в ближневосточном урегулировании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, такого вывода сделать нельзя и не следует делать таких выводов", - сказал Песков отвечая на вопрос, можно ли после звонка двух глав государств сделать вывод, что Путин становится посредником в урегулировании конфликта в Иране.
иран
рф
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
РОССИЯ, ИРАН, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
