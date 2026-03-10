https://1prime.ru/20260310/krombacher-868165255.html
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T07:47+0300
2026-03-10T07:47+0300
2026-03-10T07:47+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868165255.jpg?1773118075
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки в ведомство поступили в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России пиво и алкогольные напитки, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, ресторанов и баров.
Krombacher – немецкий производитель пива премиального сегмента. Компания основана в 1803 году и осуществляет деятельность более чем в 50 странах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки в ведомство поступили в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России пиво и алкогольные напитки, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, ресторанов и баров.
Krombacher – немецкий производитель пива премиального сегмента. Компания основана в 1803 году и осуществляет деятельность более чем в 50 странах.