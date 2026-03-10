https://1prime.ru/20260310/krombacher-868165255.html

Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России

Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки в ведомство поступили в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России пиво и алкогольные напитки, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, ресторанов и баров. Krombacher – немецкий производитель пива премиального сегмента. Компания основана в 1803 году и осуществляет деятельность более чем в 50 странах.

