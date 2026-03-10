Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/krombacher-868165255.html
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России
Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T07:47+0300
2026-03-10T07:47+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868165255.jpg?1773118075
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки в ведомство поступили в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России пиво и алкогольные напитки, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, ресторанов и баров. Krombacher – немецкий производитель пива премиального сегмента. Компания основана в 1803 году и осуществляет деятельность более чем в 50 странах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
07:47 10.03.2026
 
Немецкая пивоварня Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России

Немецкая пивоваренная компания Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Одна из крупнейших немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки в ведомство поступили в феврале 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России пиво и алкогольные напитки, а также оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, временного жилья, ресторанов и баров.
Krombacher – немецкий производитель пива премиального сегмента. Компания основана в 1803 году и осуществляет деятельность более чем в 50 странах.
 
БизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала